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"Крим — Україна?" Популярний гіпермаркет потрапив в скандал з картою: фотофакт

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В одному з гіпермаркетів України в продажу виявлений шкільний щоденник із картою країни без анексованого півострова Крим.

Фото 15 липня виклали в Twitter. Щоправда, в якому місті воно було зроблено, невідомо.

У коментарях користувачі за слоганом у приміщенні впізнали, в якій торговій мережі продається скандальний товар.

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"Крим — Україна?" Популярний гіпермаркет потрапив в скандал з картою: фотофакт

"Крим — Україна?" Популярний гіпермаркет потрапив в скандал з картою: фотофакт

"Крим — Україна?" Популярний гіпермаркет потрапив в скандал з картою: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня в компанії Google для російських користувачів почали відображати на карті анексований Крим як суб'єкт Росії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Активисты, мешки на голову, РПГ в руки и вперёд на Метро! (заодно и полки почистити)
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Все на Майдан!!! Метро - в Миротворец!!! Зеленскому срочно сделать заявление!!! ... мирно идти спать...
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Южный Гарик
Южный Гарик
просто они реально смотрят на вещи....
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