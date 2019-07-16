"Крим — Україна?" Популярний гіпермаркет потрапив в скандал з картою: фотофакт

В одному з гіпермаркетів України в продажу виявлений шкільний щоденник із картою країни без анексованого півострова Крим.

Фото 15 липня виклали в Twitter. Щоправда, в якому місті воно було зроблено, невідомо.

У коментарях користувачі за слоганом у приміщенні впізнали, в якій торговій мережі продається скандальний товар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня в компанії Google для російських користувачів почали відображати на карті анексований Крим як суб'єкт Росії.

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