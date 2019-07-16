"Крим — Україна?" Популярний гіпермаркет потрапив в скандал з картою: фотофакт

В одному з гіпермаркетів України в продажу виявлений шкільний щоденник із картою країни без анексованого півострова Крим.
Фото 15 липня виклали в Twitter. Щоправда, в якому місті воно було зроблено, невідомо.
У коментарях користувачі за слоганом у приміщенні впізнали, в якій торговій мережі продається скандальний товар.
Крим - це Україна? pic.twitter.com/cp6AIWg3HK- Братіш К (іцюк) (@kytsk) 15 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня в компанії Google для російських користувачів почали відображати на карті анексований Крим як суб'єкт Росії.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".