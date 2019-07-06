Крим, учись! У мережі з'явилися красномовні фото з Ялти і Кирилівки

Туристи забули про анексований Крим і ось уже котрий рік поспіль ігнорують місцеві курорти.

Так, журналісти вирішили порівняти кількість відпочиваючих на пляжах Кирилівки і Ялти. Фото виявилося не на користь кримської курортної столиці, пише РІА "Мелітополь".

Так, знімки були зроблені об 11:00: перший – це скріншот із онлайн-камери, яка встановлена на набережній Ялти в районі кафе "Апельсин". Друга – на пляжі в Кирилівці.

При цьому жителі Кирилівки стверджують, що в цьому році сезон "так собі".

Ялта

Кирилівка

Як повідомляв OBOZREVATEL, кримські блогери помітили, що туристи з Росії приїжджають на відпочинок в анексований Крим зі своїми напівфабрикатами, боячись витратити там зайві гроші.

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