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26 грудня • оновлено в 06:25
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Крім Різдва: в ПЦУ розповіли, які ще свята можуть перенести

1.9т
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Перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня торкнеться інших церковних свят, які тісно переплетені з державними.

Про це розповів в ефірі ObozTV священик Православної церкви України Андрій Гуль, коментуючи можливий перехід з юліанського на григоріанський календар.

"Треба говорити про те, що якщо відбувається календарна реформа, значить ми торкаємося і інших свят. Чи готові ми День Святого Миколая святкувати 6 грудня, коли ми звикли 19-го? Чи готові ми святкувати 1 жовтня Покрову Пресвятої Богородиці, яка вже традиційно сплетена з Днем козацтва, Днем захисника?" – пояснив священик.

За його словами, багато релігійних церковних свят "тісно переплетені з державними, з традицією".

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Як зазначив Гуль, для України дискусія про перенесення Різдва є плюсом, проте "важливо вказувати на певні ризики".

Священик висловив думку, що в питанні календарної реформи квапитись не варто: "Ми розуміємо, що якщо в один момент сказати – ми святкуємо 25 грудня, ми побачимо, що 25 грудня нікого не буде в храмах, а 7 січня будуть храми переповнені".

Крім Різдва: які ще свята можуть перенести

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній натякнув, що Різдво в Україні можна перенести з 7 січня на 25 грудня.

11 світових православних церков, зокрема материнський для Православної церкви України Константинопольський патріархат, святкують Різдво 25 грудня.

OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання зі святом і поради щодо подарунків. Також дізнайтеся найвідоміші традиції і способи ворожіння на Різдво.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Різдво свята
Особа
Андрій Гуль
Місце
Україна
Теги
Православна церква України перенос Різдва
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Потішило фото пузатих ряжених. А морди в них від постів опухли?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Видимо другие проблемы у х*хлов решены, раз обсуждают такие важные дела, как перенос церковных праздников. Нация д*билов.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Бухгалтер Борис, видимо у лаптей все проблемы решены, раз лапти бегут на украинский сайт, обговаривать Украину))
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Хо Хол
Хо Хол
Когда перейдем на латиницу? Надоело писать, как москали.
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