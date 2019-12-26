Крім Різдва: в ПЦУ розповіли, які ще свята можуть перенести

Перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня торкнеться інших церковних свят, які тісно переплетені з державними.

Про це розповів в ефірі ObozTV священик Православної церкви України Андрій Гуль, коментуючи можливий перехід з юліанського на григоріанський календар.

"Треба говорити про те, що якщо відбувається календарна реформа, значить ми торкаємося і інших свят. Чи готові ми День Святого Миколая святкувати 6 грудня, коли ми звикли 19-го? Чи готові ми святкувати 1 жовтня Покрову Пресвятої Богородиці, яка вже традиційно сплетена з Днем козацтва, Днем захисника?" – пояснив священик.

За його словами, багато релігійних церковних свят "тісно переплетені з державними, з традицією".

Як зазначив Гуль, для України дискусія про перенесення Різдва є плюсом, проте "важливо вказувати на певні ризики".

Священик висловив думку, що в питанні календарної реформи квапитись не варто: "Ми розуміємо, що якщо в один момент сказати – ми святкуємо 25 грудня, ми побачимо, що 25 грудня нікого не буде в храмах, а 7 січня будуть храми переповнені".

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній натякнув, що Різдво в Україні можна перенести з 7 січня на 25 грудня.

11 світових православних церков, зокрема материнський для Православної церкви України Константинопольський патріархат, святкують Різдво 25 грудня.

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