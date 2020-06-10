Крим перетвориться на обсервацію вже влітку: фанат Путіна забив на сполох через COVID-19 на півострові

На окупованому півострові Крим немає робочих механізмів контролю за дотриманням протиепідеміологічних заходів. А з початком пляжного сезону ситуація може різко погіршитися.

Про це написав у Facebook прихильник президента Росії Володимира Путіна і проросійський блогер Олександр Горний. Він прогнозує сплеск захворюваності на коронавірус у серпні.

Крим перетвориться в обсервацію вже влітку: фанат Путіна забив на сполох через COVID-19 на півострові Facebook Олександра Горного

"Я не поділяю оптимізму Кримської туристичної галузі з нагоди відкриття сезону в найближчі дні і тижні. Буде невеликий сплеск, точніше два, але не більше. У серпні ми побачимо зростання захворюваності на коронавірусі в силу цілком з'ясовних причин, і, якщо буде розширюватися тестування. Запускаючи туристичну галузь, можна ввести купу обмежень, але хто буде це контролювати, особливо в місцях масового скупчення людей? Масочний режим? Його дотримуються одиниці", – написав Горний.

На його думку, те, що говорять на нарадах чиновники, сильно відрізняється від того, що відбувається в реальності.

"Туризм треба запускати, але боюся, що реально працюючих механізмів управління ситуацією і контролю не вироблено. Це, як на нараді оперативного штабу, коли ми чули одне, а в житті було зовсім інше, головне бадьоро рапортувати і вводити Аксьонова в оману", – зазначив блогер.

Він задався питаннями про те, що може статися в Криму, якщо трапиться спалах інфекції, і чи понесе хтось за відповідальність.

"Ризики дуже високі і ми об'єктивно не готові до цих ризиків, а якщо рахунок хворих в день піде на сотні? Хто тоді відповість за прийняте рішення? Чи закриють готелі і введуть режим самоізоляції? Або весь Крим перетвориться в обсерватор? Це тільки питання, а не твердження, на які немає відповідей", – уклав кримчанин.

Ще однією проблемою він назвав відсутність на півострові соціально відповідального бізнесу.

"На превеликий жаль, в Криму мало соціально відповідального бізнесу, одиниці, які підходять до питання серйозно, а іншим пох, їм лише б бабла накосити. Дуже хочеться вірити, що ця зараза сама розсмокчеться і зникне", – резюмував Горний.

Крим перетвориться в обсервацію вже влітку: фанат Путіна забив на сполох через COVID-19 на півострові Facebook Олександра Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму фактично зірвано початок курортного сезону через коронавируса.

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