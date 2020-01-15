"Крим нам дістанеться": улюблена газета Путіна видала новий принизливий фейк про українців

Російська газета "Комсомольская правда" написала черговий фейк про те, що нібито українці їздять на відпочинок до окупованого Криму.

Видання, яке називають улюбленою газетою президента РФ Володимира Путіна, написало, що громадяни України придбали путівки на курорт анексованого півострова на 2020 рік.

"Багато жителів України все охочіше їдуть до Криму на відпочинок і навіть заздалегідь замовляють путівки в здравниці півострова вже на весну і літо 2020 го. Тільки не всім відпочинок взагалі по зубам", – йдеться в публікації.

При цьому "КП" наводить цитату нібито киянки, яка говорила, що до Криму приїхав двійник Путіна.

"Так це його двійник. У нього зараз чотири двійника. Нехай росияни там працюэ (КП спотворило українську мову, по рос."Пускай россияне там работают"). Все одно нам в Криму потім все дістанеться", – писала російська газета.

російські ЗМІ Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава так званого комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що півострів з початку 2019 року нібито відвідало близько мільйона відпочивальників з України.

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