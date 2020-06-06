Крим накрила найсильніша за 150 років посуха: скидання води з Білогірського водосховища зупинено

Суспільство 08:26, 6.06.2020 Оновлено: 08:56, 6.06.2020

2020 рік став для Криму найпосушливішим за 150 років спостережень. Через це підконтрольна РФ "влада" анексованого півострова тимчасово призупинила скидання води з Білогірського водосховища.

Як пишуть "Крим.Реаліі" з посиланням на Тайганське управління зрошувальних систем, скидання з водосховища "призупинено з метою збереження корисного запасу води у водоймі напередодні найпосушливіших місяців року – липня і серпня" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скидання води з Білогірського водосховища зупинено
krymr.com

При цьому із суміжного Білогірському Тайганського водосховища продовжується скидання води в річку Бьюк-Карасу, яку використовують для потреб Східного Криму.

Білогірське водосховище живить водою, зокрема, найбільший в Європі парк левів "Тайган".

У травні верхів'я Білогірського водосховища повністю пересохли.

krymr.com
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Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла і безсніжна зима, відсутність дощів навесні привели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися. За останній місяць наповнюваність водосховищ впала на 7,1 млн кубометрів.

Як за час анексії пересохли водосховища, показали на фото.

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