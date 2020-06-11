Крим накрила найсильніша за 150 років посуха: воду намагаються "вичавити" з України, а людей взяли в заручники

Крим переживає одну з наймасштабніших засух за останні 150 років, а наповнення водосховищ за час російської окупації зменшилося до критичного рівня. Цьогоріч кримчани можуть залишитися навіть без питної води. РФ всю вину за ймовірну катастрофу намагається перекласти на Україну.

Як Кремль маніпулює водною проблемою, в яку штучно загнав півострів, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Аксьонов визнав катастрофу

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов на днях визнав, що намічається водний колапс. 2020 рік, за його словами, найбільш засушливий за всю історію метеоспостережень: цьогоріч випала найменша кількість опадів, чого не було за останні 150 років.

Колишній міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв додає, що загалом на півострові 15 водосховищ, обсягом близько 250 млн кубів. Їх наповненість на сьогодні – менше 100 млн кубів. Це рекордно низький показник.

Вода в Криму

До анексії Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. У 2014-му поставки води припинили, а окупанти почали поповнювати запаси із водосховищ природного стоку і підземних джерел. Через засухи останніх років, води стало критично бракувати.

Росія через різні міжнародні майданчики намагається вплинути на Україну відкрити Північно-Кримський канал і почати водопостачання. При цьому Москва постійно звинувачує офіційний Київ у "знищенні прав людини".

Окупанти взяли мирне населення в заручники

"Цьогорічна засуха в Криму дійсно масштабна. Там завжди були проблеми з водою, але зараз вони загострюються, бо окупанти використовують питну воду на воєнні нужди виробництва заводів "Кримський титан" або "Кримсода". І при цьому ще й маніпулюють, мовляв, для того, щоб впоратися з проблемою, Україна має подати воду в Крим. Хоча це не так. Окупанти взяли мирне населення в заручники і ту воду, яка мала би йти на їхні потреби, використовують для військової промисловості, а потім цинічно звинувачують в усьому Україну", – пояснила в коментарі OBOZREVATEL кримчанка й українська публіцистка Лариса Волошина.

Ситуація з прісною водою в анексованому Криму критична, посуха її тільки посилила, запевнив в коментарі OBOZREVATEL ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин. Наприклад, в Чорноріченському водосховищі, яке постачає Севастополь, на даний час є лише половина обсягу води від 65 мільйонів кубометрів, на який розраховане місто.

"Але якщо Севастополь, Ялта, Алушта ще якось можуть триматися за рахунок гірських струмків масиву Ай-Петрі, підземних вод, то Судак, Феодосія, Керч і весь степовий Крим без Північно-Кримського каналу прожити не можуть. Вони ("кримська влада", – ред) розповідають казки, що намагаються перекинути воду з одних водосховищ в інші і про те, що "нам води вистачить". Насправді, не вистачить, водні ресурси, які експлуатували в роки окупації, вичерпані", – запевнив він.

На думку експертів, вже до кінця червня нестачу навіть питної води особливо сильно відчує Сімферополь, Севастополь, Феодосія і весь степовий півострів. У цих регіонах проживає переважна більшість кримського населення.