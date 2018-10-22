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Крим можуть перейменувати: що про це відомо

15.2тЧитати матеріал російською

В Україні можуть змінити назву адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим. Це стане можливим після створення на півострові кримськотатарської національної автономії.

Відповідну заяву на брифінгу зробив народний депутат від БПП, глава Междлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Перейменування півострова може пройти в межах проекту змін у Конституцію, пише "Уніан".

"Ми підготували проект змін і доповнень у Конституцію України, розділ десятий, і одночасно з цим частина членів робочої групи разом із експертами працювала над проектом закону про статус кримськотатарського народу, а також закону про корінні народи України", — сказав Чубаров.

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Зазначається, що у склад робочої групи з питань Криму увійшли 25 членів конституційної комісії (КК), повний склад якої вивчатиме запропоновані напрацювання.

"Одне з таких питань — це назва. Зараз робоча назва — Кримська автономія, але паралельно є пропозиції залишити існуючу назву — Автономна республіка Крим... І також є пропозиція — Кримськотатарська автономія. Це одне з тих питань, яке має бути вирішене самою конституційною комісією", — пояснив Чубаров.

Глава Междлісу звернув увагу, що робоча група наполягає на першому варіанті назви, Кримській автономії. Якщо Конституційна комісія підтримає таке перейменування, то півострів отримає свій представницький орган — Раду автономії.

Як писав OBOZREVATEL, КК була створена у 2015 році, а її склад — 72 особи — затверджувався указом президента України. У неї увійшли не тільки політики, а й діячі науки та судді.

Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
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Maximenko Ivan Ivanovich
Maximenko Ivan Ivanovich
Несколько удивлен такой любви к татарам и к Эрдогану. А как же мы – греки. Сейчас мы - греки Приазовья. А были - греки Крыма. Нас вывел в степи Приазовья – Суворов после поражения империи во второй крымской войне. В Крыму есть – Херсонес. Он что - татарский. Вы поливаете своей глупостью - дерево гнева. Объясните этому крикуну, что у него нет монополи на Крым. Я лично татарам устрою Керчь. Крым – это моя дальняя родина. Оттуда - мои корни. И раньше в Крыму греки и татары жили почти мирно. И никто не говорил, что Крым – татарский. Пусть закроет рот. Крым – это Крым. По картографии – это Украина. Сейчас – это серая зона. Если этот татарин хочет себе землю, пусть воюет за остров Тузла. Его, кстати, Аксенов? вот так просто взял и подарил - РФ. Пусть подаст в суд В.В. Путина. Пусть оспаривает факт дарения и оплачивает адвокатов. Пригрели шакала. А он тявкает. Волки не уважают шакалов. Когда его рвешь на куски, он тонко пищит… Можно - обещать, можно - гладить – но ничего нельзя для них ( татар) - делать… Крым – брошенная земля. Эрдоган – враг. Турки – всегда врагами Украины. Думайте, что - делаете и что - пишите. Это я вам говорю – грек Крыма. Моя родовая фамилия - Цумбек. И я, прекрасно знаю нашу историю появления в Приазовье. Вначале автономию нам в Приазовье со столицей - Мариуполь и нашим представительством в РАДЕ, где в обязательном порядке, просто должен быть – «Совет национальностей Украины». А уже потом, когда будет создан этот орган в Украине – можно вежливо и скромно обсудить ситуация с островом Крым. Там, люди – живут. Спросите у людей. Спросите у всех людей Крыма. И подумайте о последствиях ваших неумных статей. Это няньчанье с татарами Крыма - ну просто заебало! J.J.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
У поляков помнится тоже долго были должности типа разных наместников и старост смоленских, брянских, хотя эти города уже давно вернулись в состав Русского царства. Так и были они заочными до кончины Польши.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Да, Обоз продолжает радовать... Ребята, вам самим не смешно ЭТО печатать? Дебилы!!
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