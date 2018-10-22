Крим можуть перейменувати: що про це відомо

В Україні можуть змінити назву адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим. Це стане можливим після створення на півострові кримськотатарської національної автономії.

Відповідну заяву на брифінгу зробив народний депутат від БПП, глава Междлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Перейменування півострова може пройти в межах проекту змін у Конституцію, пише "Уніан".

"Ми підготували проект змін і доповнень у Конституцію України, розділ десятий, і одночасно з цим частина членів робочої групи разом із експертами працювала над проектом закону про статус кримськотатарського народу, а також закону про корінні народи України", — сказав Чубаров.

Зазначається, що у склад робочої групи з питань Криму увійшли 25 членів конституційної комісії (КК), повний склад якої вивчатиме запропоновані напрацювання.

"Одне з таких питань — це назва. Зараз робоча назва — Кримська автономія, але паралельно є пропозиції залишити існуючу назву — Автономна республіка Крим... І також є пропозиція — Кримськотатарська автономія. Це одне з тих питань, яке має бути вирішене самою конституційною комісією", — пояснив Чубаров.

Глава Междлісу звернув увагу, що робоча група наполягає на першому варіанті назви, Кримській автономії. Якщо Конституційна комісія підтримає таке перейменування, то півострів отримає свій представницький орган — Раду автономії.

Як писав OBOZREVATEL, КК була створена у 2015 році, а її склад — 72 особи — затверджувався указом президента України. У неї увійшли не тільки політики, а й діячі науки та судді.