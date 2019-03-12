"Крим і Київ – наші": російський журналіст розлютив мережу заявою про Україну

Російський журналіст Олег Кашин вибухнув заявою, що жителі Криму нібито з 1991 року чекали повернення в РФ і скоро настане час, коли Україна відмовиться від прав на півострів.

Таку думку він висловив в інтерв'ю одному з пропагандистських видань. Крім того, зазіхнув він і на інші території.

"Історично Крим і Київ – російська земля", – висловився росіянин.

Олег Кашин stringer-news.com

На питання про те, чому в Криму "зелених чоловічків" нібито зустрічали з відкритими обіймами, Кашин видав, що люди розуміли, що це російські військові, яких чекали з 1991 року.

Крим він назвав "самопроголошеною республікою", яка стала територією поза правом. "Уже не Україна, ще не Росія. При цьому – так, люди хотіли в Росію, я ж там був, усе бачив", – запевнив він.

Кашин також заявив, що вірить в те, що доживе до того моменту, коли Україна визнає Крим російським. Півострів, за його словами, ніколи не повернеться в Україну, оскільки це незворотний процес.

Відповів журналіст також на питання, чи має Росія претендувати на Донбас. "Те, що Росія не наважилася його приєднувати і прирекла на досить похмуре існування в нинішньому статусі, показує, принаймні, межі, за якими ось ця аргументація про "не кидати своїх" перестає працювати, тобто своїх не кидаємо, але іноді кидаємо", – висловився він.

Без Росії, запевнив журналіст, Донбас би помер із голоду. Українці і росіяни, на його думку, точно не братні народи. "Оскільки український національний проект багато в чому заснований на відстороненні від Росії, ця ворожість запрограмована назавжди. Той українець, який нам друг і брат, називає себе росіянином", – висловився Кашин.

Користувачі рознесли інтерв'ю журналіста.

"Ватане, не неси бред", "Коли ви доживете до моменту визнання Криму російським, пиво в Москві буде по 15 гривень", "Так, добре тобі арматурою прилетіло", "Я дивлюся ви чудовий гуморист. Може, до Петросяна? Як журналіст ви все одно вже скінчилися", "Кашин походу остаточно скотився в пропаганд*нство", – відреагували в коментарях.

"Брехня, від початку і до кінця. У мене було враження, що Кашин – російський нацист, це інтерв'ю підтвердило це. Ст. 73 Конституції України вимагає всеукраїнського референдуму. Бажання злодія поцупити чужу річ не легітимізує крадіжку", – написав користувач Ievgenii Diakonov.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кашин зробив зневажливу заяву на адресу українців, за що його звинуватили в нацизмі.

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