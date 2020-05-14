Крим без води: як висохли водосховища півострова за 6 років, показали на фото

Найбільші водосховища анексованого Росією Криму, які забезпечують півострів водою, за шість років значно висохли.

Як пишуть "Крим.Реаліі", підконтрольна РФ влада сподівається на підземні води й опади, однак навіть травневі дощі не вплинули на ситуацію.

У квітні 2014 року влада материкової України закрила шлюзи Північно-Кримського каналу, внаслідок чого надходження води на півострів припинилося.

Як за час анексії пересохли водосховища, показали на фото:

Північно-Кримський канал у квітні 2014 року krymr.com

Кримські водосховища за 6 років значно висохли ТАСС

Білогірське водосховище восени 2015 року krymr.com

Тайганське водосховище krymr.com

Кримські водосховища за 6 років значно висохли krymr.com

Сімферопольське водосховище навесні 2016 року навнилося на 80% через погодні умови krymr.com

Кримські водосховища за 6 років значно висохли krymr.com

Білогірське водосховище krymr.com

Північно-Кримський канал 2018 року krymr.com

Перекидання води з Білогірського водосховища в Тайганське в січні 2018 року krymr.com

Вересень 2018 року krymr.com

Через п'ять років з початку анексії Північно-Кримський канал перетворився на пересохлий струмок krymr.com

Через п'ять років з початку анексії Північно-Кримський канал перетворився на пересохлий струмок krymr.com

Сімферопольське водосховище krymr.com

Сімферопольське водосховище 2020 року krymr.com

Білогірське водосховище поповнилося на 1,89 мільйона кубометрів krymr.com

Сімферопольське водосховище 2020 року twitter.com/KrimRt

Сімферопольське водосховище 2020 року twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла та безсніжна зима, відсутність дощів навесні призвели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися: десь не вистачає 30%, а десь – навіть двох третин.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!