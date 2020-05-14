Крим без води: як висохли водосховища півострова за 6 років, показали на фото

Найбільші водосховища анексованого Росією Криму, які забезпечують півострів водою, за шість років значно висохли.
Як пишуть "Крим.Реаліі", підконтрольна РФ влада сподівається на підземні води й опади, однак навіть травневі дощі не вплинули на ситуацію.
У квітні 2014 року влада материкової України закрила шлюзи Північно-Кримського каналу, внаслідок чого надходження води на півострів припинилося.
Як за час анексії пересохли водосховища, показали на фото:
Північно-Кримський канал у квітні 2014 року
krymr.com
Кримські водосховища за 6 років значно висохли
ТАСС
Білогірське водосховище восени 2015 року
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Тайганське водосховище
krymr.com
Кримські водосховища за 6 років значно висохли
krymr.com
Сімферопольське водосховище навесні 2016 року навнилося на 80% через погодні умови
krymr.com
Кримські водосховища за 6 років значно висохли
krymr.com
Білогірське водосховище
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Північно-Кримський канал 2018 року
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Перекидання води з Білогірського водосховища в Тайганське в січні 2018 року
krymr.com
Вересень 2018 року
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Через п'ять років з початку анексії Північно-Кримський канал перетворився на пересохлий струмок
krymr.com
Через п'ять років з початку анексії Північно-Кримський канал перетворився на пересохлий струмок
krymr.com
Сімферопольське водосховище
krymr.com
Сімферопольське водосховище 2020 року
krymr.com
Білогірське водосховище поповнилося на 1,89 мільйона кубометрів
krymr.com
Сімферопольське водосховище 2020 року
twitter.com/KrimRt
Сімферопольське водосховище 2020 року
twitter.com/KrimRt
Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла та безсніжна зима, відсутність дощів навесні призвели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися: десь не вистачає 30%, а десь – навіть двох третин.
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