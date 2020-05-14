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15 травня • оновлено в 12:35
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Крим без води: як висохли водосховища півострова за 6 років, показали на фото

11.6т
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Найбільші водосховища анексованого Росією Криму, які забезпечують півострів водою, за шість років значно висохли.

Як пишуть "Крим.Реаліі", підконтрольна РФ влада сподівається на підземні води й опади, однак навіть травневі дощі не вплинули на ситуацію.

У квітні 2014 року влада материкової України закрила шлюзи Північно-Кримського каналу, внаслідок чого надходження води на півострів припинилося.

Як за час анексії пересохли водосховища, показали на фото:

Північно-Кримський канал у квітні 2014 року

Північно-Кримський канал у квітні 2014 року

krymr.com

Кримські водосховища за 6 років значно висохли

Кримські водосховища за 6 років значно висохли

ТАСС

Білогірське водосховище восени 2015 року

Білогірське водосховище восени 2015 року

krymr.com

Тайганське водосховище

Тайганське водосховище

krymr.com

Кримські водосховища за 6 років значно висохли

Кримські водосховища за 6 років значно висохли

krymr.com

Сімферопольське водосховище навесні 2016 року навнилося на 80% через погодні умови

Сімферопольське водосховище навесні 2016 року навнилося на 80% через погодні умови

krymr.com

Кримські водосховища за 6 років значно висохли

Кримські водосховища за 6 років значно висохли

krymr.com

Білогірське водосховище

Білогірське водосховище

krymr.com

Північно-Кримський канал 2018 року

Північно-Кримський канал 2018 року

krymr.com

Перекидання води з Білогірського водосховища в Тайганське в січні 2018 року

Перекидання води з Білогірського водосховища в Тайганське в січні 2018 року

krymr.com

Вересень 2018 року

Вересень 2018 року

krymr.com

Через п'ять років з початку анексії Північно-Кримський канал перетворився на пересохлий струмок

Через п'ять років з початку анексії Північно-Кримський канал перетворився на пересохлий струмок

krymr.com

Через п'ять років з початку анексії Північно-Кримський канал перетворився на пересохлий струмок

Через п'ять років з початку анексії Північно-Кримський канал перетворився на пересохлий струмок

krymr.com

Сімферопольське водосховище

Сімферопольське водосховище

krymr.com

Сімферопольське водосховище 2020 року

Сімферопольське водосховище 2020 року

krymr.com

Білогірське водосховище поповнилося на 1,89 мільйона кубометрів

Білогірське водосховище поповнилося на 1,89 мільйона кубометрів

krymr.com

Сімферопольське водосховище 2020 року

Сімферопольське водосховище 2020 року

twitter.com/KrimRt

Сімферопольське водосховище 2020 року

Сімферопольське водосховище 2020 року

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла та безсніжна зима, відсутність дощів навесні призвели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися: десь не вистачає 30%, а десь – навіть двох третин.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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