"Крильця не муляють?" У поїзді "Укрзалізниці" викрили схему "розводу" на гроші

У поїзді Київ-Покровськ жінка викрила двох аферистів, які збирали гроші на квиток нібито через форс-мажорну ситуацію.

Як написала Марія Давиденко на Facebook, таку схему шахраї прокручують вже не вперше.

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"Цей хлопець постійно розводить пасажирів поїзда Київ-Покровськ (і вважаю, що і інші): просить гроші на квиток - типу у нього якийсь форс-мажор. Я часто буваю в Києві, тому він мені вже не вперше потрапляє на очі з цим спектаклем. Сьогодні вже не втрималася і зробила йому і його подрузі зауваження, бачу їх постійно," - написала вона.

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На відео видно, що дівчина, яка супроводжувала хлопця, негативно відреагувала на той факт, що їх знімають.

Вона звернулася до Давиденко з різкими висловлюваннями.

"Ну і молодець. Ти така прям хороша правильна і чесна. Найчесніша - янголятко. Крильця не тиснуть?" - заявила вона.

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Пізніше її напарник, до якого сама дівчина звернулася по імені Денис, вульгарно відреагував на відеозйомку.

"Давай я тебе поцілую в лоб", - заявив шахрай жінці.

"В одному вагоні просять по 300 грн, якщо з кожного вагона такий улов + кілька поїздів, то непоганий заробіток буде", "Позавчора вони з Києва теж не могли виїхати. І люди непогано давали, до речі", "Знаю цього "розводилу", вже пару років як", - відзначили в коментарях до запису.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня в Києві розкрили нову схему валютних шахраїв.