За кордоном перебуває 35 479 українців, яких потрібно евакуювати через епідемію коронавірусу у світі.

Про це на засіданні Кабміну в середу, 18 березня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

При цьому він зазначив, що для евакуації знадобиться 175 авіарейсів і попросив виділити на це з Резервного фонду 4,162 млн доларів.

Евакуація українців за кордоном

"На здійснення заходів з евакуації громадян шляхом перевезення пасажирів, які мають намір повернутися в Україну авіатранспортом, на нерегулярній основі рекомендується виділити асигнування з резервного фонду держбюджету на суму 4,162 млн доларів", – повідомив Криклій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання потрібно ще розглянути і узгодити з міністерством фінансів. Рішення ухвалять на найближчому засіданні уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня з Єгипту евакуювали 1,5 тисячі українців, які опинилися заручниками у карантині.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!