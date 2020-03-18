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18 березня • оновлено в 14:19
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Криклій розповів, як рятуватимуть українців за кордоном

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За кордоном перебуває 35 479 українців, яких потрібно евакуювати через епідемію коронавірусу у світі.

Про це на засіданні Кабміну в середу, 18 березня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

При цьому він зазначив, що для евакуації знадобиться 175 авіарейсів і попросив виділити на це з Резервного фонду 4,162 млн доларів.

Евакуація українців за кордоном

Евакуація українців за кордоном

"На здійснення заходів з евакуації громадян шляхом перевезення пасажирів, які мають намір повернутися в Україну авіатранспортом, на нерегулярній основі рекомендується виділити асигнування з резервного фонду держбюджету на суму 4,162 млн доларів", – повідомив Криклій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання потрібно ще розглянути і узгодити з міністерством фінансів. Рішення ухвалять на найближчому засіданні уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня з Єгипту евакуювали 1,5 тисячі українців, які опинилися заручниками у карантині.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Конечно надо людей вывозить, но почему за счёт налогоплательщиков? Они там были на заработках, они платили налоги а Украине? А туристы нашли сотни долларов, если не тысячи, уехать на отдых или по турпутевкам, значит есть деньги заплатить за чартер.
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