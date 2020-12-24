Криклій назвав терміни повного відновлення авіаперевезень в Україні

Попри те, що значна частина міжнародних авіаперевезень в Україні відновиться 2021 року, повністю галузь "оживе" лише 2023 року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "24 каналу". За словами урядовця, саме тоді українці зможуть літати приблизно так само, як і 2019 року.

Очільник Міністерства інфраструктури нагадав, що до пандемії за рік авіатранспорт перевозив близько 30 млн громадян. Зараз же авіаційний потенціал нашої держави доволі великий, але нереалізований.

"Станом на кінець 2020 року ми виходимо на відновлення рівня перевезень приблизно на 28% порівняно з 2019 роком. У наступному (2021 році – Ред.) відновиться половина перельотів", – переконаний міністр.

Криклій підкреслив, що в цьому питанні Україна повністю залежить від світу та, зокрема, від того, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом.

Що стосується конкретно рейсів до Європи, то, за очікуваннями міністра, вони повинні повністю відновитися вже у першому кварталі 2021 року.

"Ми очікуємо, що тоді буде перша історична безвізова подія",– підсумував Криклій, додавши, що це дасть змогу вітчизняним авіаперевізникам літати в будь-яку країну Європейського союзу без обмежень та двосторонніх угод.

Як повідомляв OBOZREVATEL: