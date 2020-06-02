На выходных позвонили из моего города, напомню, я жила в городе Свердловск, Луганская область, после декоммунизации — Должанск, рассказали новости. Их много. Все они яркие. Каждая заслуживает отдельной статьи. Но я, пожалуй, суммирую.

В городе бушует коронавирус, ситуация бесконтрольная, нет ни социальной ответственности заболевших, ни врачей, ни тестов, ни средств защиты, ни лекарств.

Усугубляется она присутствием в городе военных из РФ, дагестанцев, призрачностью "границы", через которую на время карантина нельзя выезжать жителям ОРДЛО, но прекрасно можно заезжать гражданам РФ и непризнанных "республик" типа Южной Осетии, отсутствием в оккупированных городах воды и жуткой антисанитарией.

Умирают врачи, которые не столько работают без защиты, сколько подвержены пропаганде "для русских коронавируса нет, это гей-европское". Умирают люди, которые также поверили пропаганде и не стали соблюдать меры предосторожности.

Не спасают ситуацию карантинные меры, так как они не воспринимаются народом, поскольку в самом начале пандемии здесь отнеслись к ней с низкой социальной ответственностью, заявив, что скрепный русский православный народ вирусы не берут.

Богослужения в церквях, митинги, массовые мероприятия здесь не прекращались даже при наличии в больницах первых десятков больных. Масла в огонь подливала российская пропаганда и церковники, вопящие "вирус только для геев, гей-европы и укропов".

Когда города закрыли на карантин, было уже поздно. Да и карантином с самоизоляцией то, что в ОРДЛО происходило, назвать трудно. Маски носили лишь 10% населения.

И вот здесь бы задуматься, ведь не первый раз жители ОРДЛО попадаются на удочку пропаганды и вранья России. И каждый раз цена этого вранья — жизнь.

Информация о заболевших и умерших, а также ситуации с коронавирусом в ОРДЛО скрывается, здесь нет тестов, людям ставят диагноз "вирусная пневмония", и никто не знает что происходит.

Люди поверили пропаганде "вирус не страшен" и начали умирать. И вот теперь они говорят – "у нас, как в СССР, мы ничего не знаем, от нас все скрывают". Странно, а разве "назад в СССР" и в "СССР все было хорошо" не были основами пропаганды и мечтой людей в 2014-м? Были! Но, говорить про СССР и жить в СССР, оказалось не совсем то, что хотелось бы.

Критическое большинство людей просто не понимает законы природы, где "назад", означает деградировать. Назад к пещерам, динозаврам, отсутствию прокладок, порошка, стиральных машин, назад в лагеря, расстрелы, в жизнь без свободы слова, лекарств, в страхе, в очередях, с дефицитом, без прав, в унижении.

Но, это еще не все беды ОРДЛО.

Из-за карантина жители гетто не могут поехать ни в Украину за лекарствами, деньгами и продуктами, ни в РФ. Мышеловка!

Хотя как-то странно, РФ отрицала все это время наличие коронавирусных больных, как на своей, так и на оккупированной территории, но границы закрыла, в том числе, и границы с ОРДЛО. Думаю, что это был скорее политический шаг, чем беспокойство о людях, показать Европе, что и РФ страдает от пандемии, а не является источником той самой отправной точкой, давшей миру пациента номер один.

Каждый раз, говоря о коронавирусе, РФ говорила только одно: снимите санкции, странным образом привязывая войну к эпидемии. Так же удивляет и поведение жителей ОРДЛО, подчеркну, не всех, а критического большинства, являющегося апологетом русского мира и "республик", — еще вчера они кричали "Украины никогда не было", "не признаем ничего укропского", а сегодня "откройте поскорее КПВВ".

Очень странно сотни тысяч жителей ОРДЛО боится "хунты" и "карателей" и эти же сотни тысяч едут в Украину к "карателям" и "хунте".

Пропаганда РФ давно дала сбой, давно показала все ложные линии, но тем не мене, она прочно и надолго засела в головах людей. Поэтому "откройте КПВВ" сразу же подчеркивается "скорее бы наши взяли Станицу, разбомбили бы Киев".

То же касается и веры жителей ОРДЛО в РФ. Здесь до сих пор ждут "скорее бы в Россию", "вот-вот возьмут", ловят каждое слово Путина и пропагандистов, об Украина- "мы чужие страны".

И вот, казалось бы, столько всего происходит, того, что должно открыть глаза жителей ОРДЛО, но нет. Упорство и упрямство. И вот сейчас, когда в ОРДЛО рушится все с такой скоростью, что уже и пропагандой дыры не закрыть, здесь все равно верят в РФ.

Карантин сделал жителей ОРДЛО уязвимее? Нет, они не заметили перемен, если не считать того, что они не могут посещать РФ и мирные части Украины. А так… Гетто. Мышеловка.

Скажете, а что здесь особенного, в закрытых границах, так сейчас живут все страны. Мировой карантин.

Да, но не во всех странах условия жизни гетто: комендантский час, всевластие военных и милиции, абсолютный беспредел бандитов, разгул криминала, отсутствие воды, не возможность выполнения банальных санитарных норм, отсутствие медицинских специалистов, лекарств, тестов, в ОРДЛО нет условий для работы онлайн, а зарплаты не позволяют сделать запас продуктов и 2-3 месяца провести в изоляции.

Карантин пошатнул экономику развитых стран, ОРДЛО же, как мы понимаем, не только не страна и не государство, его "экономика" — это подачки РФ, не больше. Этот мир, созданный волей толпы в 2014-м, полностью руководим извне, рукой Кремля, как финансово, так и информационно.

Поэтому здесь, в ОРДЛО не знают о том, как живет соседний город, какие решения принимает их "власть", чем болеют люди, сколько умирает, и что будет завтра.

В СМИ ОРДЛО полная благодать и штиль. Развитие и процветание. И "скоро мы будем в России".

На самом деле-нет. В ОРДЛО безработица, задержки выплаты зарплат, промышленность Донбасса в его ОРДЛынской части потеряла 70% своих мощностей, 70% работающих, успешных, рентабельных на 2014-й год шахт и заводов.

По приказу из Кремля в ОРДЛО началось массовое закрытие шахт. И хотя список шахт, подлежащих закрытию, уже утвержден "главой" ОРЛО Пасечником, в него каждый день добавляются новые объекты. Как стало известно от местных жителей, высшие чины угольных объединений, кстати, все они уже граждане РФ и имеют недвижимость на России — говорят о полном уничтожении всех угольных предприятий к концу 2021 года. При этом, из-за полного отсутствия информации жители шахтерских городов не знают о том, что закрывают шахты по всей "республике", а не конкретную в их городе.

Когда была забастовка шахтеров "Никанор-Новой", об этом не говорили и не писали в ОРДЛО СМИ. К слову, обещания глав террористическо-коллаборационистских формирований о выплате зарплаты шахтерам "Никанор-Новой" так и не выполнено, а вот зачинщики забастовки уволены.

В общем, те, кто в 2014 году кричал "Донбасс кормит Украину", сегодня не могут прокормить сами себя. В ОРДЛО страшнейшая трудовая миграция. Вчерашние гордые шахтеры, которые смеялись над трудовыми мигрантами Украины, сегодня за еду и копейки работают на копанках ОРДЛО и Ростовской области.

Закрывают и топят шахты ОРДЛО при полном согласии и поддержке шахтеров и профсоюзов. Это при Украине здесь митинговали и угрожали пойти на Киев. В "народных республиках" митинговать бояться. Ведь "народная власть" вооружена до зубов. Поэтому тех, кто не верит в то, что от власти Охлоса до власти Тарана один шаг, еще раз посмотрите в черное зеркало ОРДЛО.

Здесь бунтовать не будут по многим причинам. Первая, это страх. Ведь построив "народные республики" по образу и подобию своему, Охлос попрощался с демократией и пришел к Тирании. За любое несогласие, за любую забастовку, за любое слово, сказанное против "народной власти" народ Донбасса бросают на подвал и расстреливают. Поэтому шахтеры ОРДЛО режут свои шахты на металл, в надежде, что "Украина вернется и отстроит, она обязана и должна, а куда ей деваться, мы будем требовать и бастовать".

Причина вторая. Здесь шахтеры приучены подчиняться. Любой власти. Любому диктату. Чем больше на них давления, тем лучше они себя чувствуют. На шахтах любой начальник, бригадир, который орал, матерился, бил, унижал подчиненных, был Богом. Его коллектив боготворил. Крепкий хозяйственник!

Есть еще одна причина. Абсолютное доверие людей власти, ведь она "защищает от хунты и солдат НАТО". Здесь даже шутка есть, "если мы сами не закроем свои шахты, их закроют солдаты НАТО".

Такое доверие возникает в зоне, лагере, между террористами и заложниками, между народом и Тираном. И чем больше народ ломают, тем больше доверия- крепкий хозяйственник.

Такие отношения были у власти и народа в СССР. Поэтому, когда в 2014-м критическое большинство жителей ОРДЛО начало кричать "Донбасс-Россия", "назад в СССР", ностальгировать по совку, говорить о том, как же хорошо они жили в СССР и путин, как собиратель земель русских, завтра сделает им СССР, я поняла, что здесь будет зона, гетто. Ведь советский человек не может построить демократическую и свободную страну, так как он не свободен. Он по натуре раб. Раб своих страхов, желаний, фобий, полученных в СССР.

Так и получилось!

Вернусь к новостям.

В Свердловске, ОРЛО, закрывают шахту "Центросоюз". Людей переводят на другие работы, увольняют, сокращают, но, обещают, что это временно, что нашли "золотую жилу", новые залежи угля, и вот-вот начнут добычу, и всех возьмут назад с еще большей зарплатой. И люди верят!

Самое смешное, что на этой шахте очень много жен опочленцев, которые или воевали в 2014-2016-м и демобилизовались по ранению, или воюют до сих пор. Ну, а о том, что работники шахты на 85% пророссийские и большая часть из них имеет "паспорта республики" и паспорта граждан РФ, я уже писала.

Так закрывают все шахты. С обещаниями, что это ненадолго и вот-вот Россия даст денег и оборудование, и "наконец попрем продавать уголь за доллары".

Из-за карантина в ОРДЛО так же, как везде, страдает малый бизнес. Рынки закрыты. Промышленная группа предпринимателей терпит убытки.

И вот в Свердловске, где, кстати, наибольшее количество заболевших и умерших от "covid 19", предприниматели (чуть больше 20 человек) решили "просто поговорить с властью", для чего собрались на площади, возле "горсовета". Без транспарантов, без крика. Такая тихая "забастовка", когда рабы стоят на коленях перед барином и "бастуют".

Барин к ним вышел только после того, как к "митингующим майдаунам" подъехали пожарная машина с водометом, военные машины "Уралы" с автоматчиками.

Всех митингующих снимали из окон "горсовета" на видео. "Глава" города, назначенный Россией коллаборант-террорист Сухачев, выйдя к предпринимателям выслушал их и заверил, что поможет. Люди разошлись.

Ночью к ним домой приехали военные с автоматами. К каждому, кто засветился на "митинге". Их арестовали и увезли. Квартиры разграблены. Это "обыск". Правда, во время "обыска" вынесли все ценное: деньги, золото, украшения, технику, угнали машины. А на следующий день после задержания у всех задержанных предпринимателей на рынке вскрыли торговые модули и вывезли товар. Ну, то такое!

Троих отправили в подвалы здания СБУ в Луганск, где у террористов сейчас пыточные. Их обвинили в работе на "укропов" в "госизмене" и "саботаже". Это 15 лет по "законам республики" с конфискацией. Остальные в подвалах-пыточных "РИМа" в Свердловске. Живы они или нет, родственники не знают.

Смешнее всего, что большая часть задержанных — отчаянные "ривалюционеры", борцы с хунтой, которые не только финансировали опочление, но и принимали активное участие в митингах "русской весны", "референдуме", воевали на фронте.

Ну, у "республик" появился замечательный обменный фонд, который под видом "партизан-сбушников" снова втюхают при обмене Украине. Об этом случае так же не сообщают в СМИ ОРДЛО. Поэтому в соседних Ровеньках не знают о том, что происходит в Свердловске.

Свои пожирают своих. Это одно из условий расцвета Охлократии и Тирании. Самое страшное, что жители ОРДЛО до сих пор не связывают перемены, происшедшие в их жизни, со своим выбором в 2014-м.

Это постсоветское, не осознавать свою ответственность за свой выбор, не нести ответственность за свой выбор. Личную ответственность. Отсюда многие беды не только Донбасса, но и всей нашей страны.

Люди до сих пор не понимают, что выбирают они не конкретного политика, а вектор, дорогу, по которой он их поведет. Люди не выбирают партию или депутатов, а идеологию, которой будут придерживаться депутаты.

Люди до сих пор не поняли главных принципов существования мира:

Демократы мало обещают. Это суть демократии. Делай выбор, опираясь на свои знания и опыт, делай выбор глядя на действия, а не слова. Выбор — основа демократии. Зачем к нему принуждать рекламой, манипуляциями, НЛП, информационно-психологическим террором, обещаниями? Свобода во всем, уважение права выбора, уважение личного мнения.

Популисты обещают много, очень много, так как их цель захват власти любой ценой. Захват власти ради самолюбования. Как правило — это нарциссизм, умноженный на непрофессионализм и желание личного обогащения. За популизмом и его обещаниями всем, всего и побольше, никогда нет фундамента правды. Есть манипулятивные продуманные ходы, в простонародье называемые "без лоха и жизнь плоха". Любой популист знает, что он не выполнит обещания и знает, что обещанное идет в разрез не только с логикой, основами права и экономики, и тем не менее, он красуется, как павлин-смотрите, это я, мессия.

Люди дела редко говорят о том, что они будут делать. Они делают.

Бездельники же, наоборот, часами будут рассказывать о том, что они возможно будут делать и как от этого всем будет хорошо, правда, не оговаривая методы, пути, схемы, законы, правила и сроки.

Поэтому СССР так уверенно маршировал в "завтра будет хорошо", поэтому постсоветские люди так верят обещаниям, они привыкли, привыкли верить и жить "завтра", не осознавая, что завтра не наступит никогда. Ведь каждое завтра становится днем сегодняшним.

Выбирая правителя (власть), толпа выбирает себе подобного, ведь он транслирует им их мечты, желания и гарантирует их исполнение. Она аккумулирует свое "эго" и выбирает того, кто идеально вписывается в их видение мира.

В редких случаях большинство выбирает сильного лидера. Если это происходит, значит общество осознает нависшую над ним угрозу, ему грозит смерть, беда и люди осознанно и не осознанно ищут защиту, того, кто их защитит, возьмет на себя обеспечение их едой, зрелищами, теплом, уютом.

Когда обществу тепло и сухо, вдосталь хлеба и зрелищ, большинство начинает искать выход эмоциям, и тогда на сцену выходят популисты.

И не всегда для революций нужны голод и социальная несправедливость, современный мир не раз доказал, что для прихода к власти популистов достаточно скуки, достатка, агрессивной пропаганды, политической безграмотности, низкой гражданской ответственности.

Если социум в критическом своем большинстве не осознает ответственности за свой выбор, не просчитывает логические "хочу" и "получу", у него нет шансов.

Пропагандисты таргетинруют его желания, изучат его скрытые мечты, особенно самые низкие и низменные, ведь ими легче управлять и поджигать, составят социологический портрет его внутреннего "я", "эго" и выдадут на гора политика, который будет, как зеркало избирателя, зеркало внутреннего потаенного мира желаний, крови, зависти, алчности, ненависти, деспотии, тирании, ведь популизм основан на пробуждении низменного.

Да-да, это демократия стоит на трех китах: закон (знания), культура, мораль. Популизм же, как многоножка, примеряет все ваши туфельки, все то, что социум тихо прячет в себе, то черное и тайное, что очень хочется выпустить, но вроде бы, как не положено. Популисты говорят "положено" и разрешают снять маски.

Популизм неизбежно приводит к Охлократии. Охлократия неизбежно превращается в Диктатуру. Это вечный бег по кругу.

Сегодня снова примеры. Примеры того, что уже случилось с теми, кто встал на путь Охлократии и Диктатуры — с жителями ОРДЛО. Все, во что они верили, слушая популистов, рухнуло. Единственное, что у них есть и будет, это насилие, власть толпы и усиление тирании. Просто их власть (они сами, как коллаборационисты или их кураторы ихтамнеты) -это всего лишь проекция толпы, их самих, в 2014-м. И все, что с ними происходит — это они сами. Личный выбор. Личная ответственность.

Да, можно переложить вину на плечи оккупанта. Но я предпочитаю разделять. В марте 2014-го, когда критическое большинство орало "Донбасс-Россия" и мечтало жить пабагатому на рубли и российскую нефть, убивало за украинскую мову и вышиванку, оно показало России свое лицо, лицо, готовое быть насилием, лицо, готовое принять насилие.

Россия ввела войска туда, где ее ждали.

Выступи бы жители Донбасса единым фронтом против российских флагов, сорви их с площадей, выгони мэров, агитирующих за "назад в СССР", выступи бы с украинскими флагами на украино-российскую границу, войны бы не было. Не было бы закрытых шахт. Не было бы подвалов "РИМа", не было бы пыточных.

Донбасс должен был стать нашей книгой "никогда снова", черным зеркалом, отражающим все наши пороки, чтобы мы, смотрелись в него и не повторяли ошибок.

С победой Охлократии, после пира, крови и разграбления, толпа осознает, что не может управлять ни чем, даже собой (Пиррова победа), поэтому следом начинается междоусобная грызня, в которой, лучшие и образованные, с бессмысленной постоянством отстраняются от власти, и как следствие- дестабилизация и хаос в государстве.

Но, самое страшное, что следом за Охлократией идет — тирания, диктатура и деспотия. Охлократия, олицетворяет собой господство улицы, толпы, политических сил, которые раззадоривают, подстрекают толпу, одновременно манипулируют ей.

Осел и морковка. Критическая масса ведется на дешевые приманки и популизм.

"Лидеры мнений", как правило, ориентируются на самые примитивные выкрики и требования бесконтрольной толпы.

Что дальше?:

-анархическая, антигосударственная поведенческая модель лидеров

— разрушение всех ценностей демократии, морали, этических норм и правил

-уничтожение всего, что может вызвать ностальгию, патриотические или логические чувства (история, герои, культура)

— социальная база Охлократии — социальные низы, люмпены и маргиналы, особенно закоренелые хулиганы, получают власть, индульгенцию, их нормы жизни проецируются на общество и становятся обще нормальными

-постоянная провокация и возбуждение низменных страстей, призывы и обещание насилия, погромов

— социум, толпа, улица, как правило, и ожидаемо откликается на призывы — насилие над личностью (открытая, в соцсетях), самосуды, беспорядки и погромы становятся постоянным явлением

-начинается уничтожение культурных ценностей, толпа жжет книги неугодных писателей, громит музеи

— власть периода охлократии, отличается бессилием, некомпетентностью, непредсказуемостью и легким безумием

-полное разрушение моральных ценностей, экономики, культуры, искусства, деградация общества

Как вы уже поняли, Охлократия — власть "мальчишей плохишей", но, на момент власти толпы, эти мальчиши становятся иконой стиля, и толпа не только прощает им все. Но и поддерживает усиление их власти.

Как правило, Охлократия ставит ставку на насилие, и выигрывает. Социум собирается в банды, правоохранители получают власть и творят насилие. Социум приветствует насилие и беззаконие. Жертва, как правило, обвиняется и становится виновной в допущении насилия над собой. Насилие подается зрелищно, что компенсирует социуму нехватку хлеба и социальную деградацию.

Массово уничтожаются умные, интеллигенция, творческая прослойка, интеллектуалы, так как на их фоне очень заметна разница между плохим и хорошим, умным и глупцом, поэтому власть "плохишей" стирает эту грань, делая мир одинаковым.

Только разрешенная поэзия, литература, СМИ, картины, наука, юмор. Только восхваление лидеров и жизни в стране. В массы культивируются яркие образы врага и лидера. Страна превращается в гетто.

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