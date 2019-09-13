Дівчинка відбивалася разом із прибиральницею: в Одесі дитину зі школи забрали до притулку

В Одесі чиновники зі служби у справах дітей мерії посеред уроку насильно забрали шестикласницю – доньку багатодітного батька.

Вони увірвалися в клас, вхопили дитину й потягли в коридор. Водночас чиновники використовували нецензурну лайку. Зараз 11-річна дівчинка перебуває у притулку, а багатодітний батько оббиває пороги, щоб повернути доньку додому. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Діти плакали і благали не чіпати Леру

У школі №26 Одеси в середу, 11 вересня, трапився дикий випадок. Посеред уроку до кабінету, де сиділи 6-класники, увірвалися четверо чоловіків. Це були чиновники служби у справах дітей мерії. Вони спочатку попросили 11-річну Валерію вийти з ними в інший кабінет. Але незабаром дівчинка з криками стала тікати від них і встигла зателефонувати батьку. Тоді один із чиновників Андрій Киташевський скрутив Леру, схопив її під пахву і спробував винести зі школи.

В'ячеслав Павликів із дітьми та їхнім тренером З особистого архіву Марини Гудиної

За дівчинку заступився її 12-річний брат Жора, навіть літня прибиральниця кинулася рятувати дитину. Діти були в шоці, вони кричали і плакали, благали "дядьків" не чіпати дівчинку. Жора примудрився вкусити чиновника за руку.

"Цей чоловік ображав батька, викрикував нецензурні слова, і все в присутності дітей. Він просто намагався спровокувати В'ячеслава", – розповідає знайома родини Марина Гудина.

Дівчинку соцслужби все-таки відвезли до притулку, так званого центру реабілітації. Відібрали телефон, тому дитина навіть не може подзвонити рідним, а батька туди не пускають.

Лера (праворуч) і Жора під час тренування З особистого архіву Марини Гудиної

У службі у справах дітей запевняють, що все робили правильно. Оскільки вони намагалися забрати дитину з дому, але батько не давав цього зробити і нібито погрожував ножем.

Батько працює двірником і прибудував будинок

Як розповідає тато В'ячеслав Павликів, він один виховує п'ятьох дітей, його дружина і їхня мати померла два роки тому. Наймолодша в родині Маргаритка, їй лише 6 років, цьогоріч вона пішла до першого класу. Є Катя, якій 9 років, Жора, йому 12-ть. Старша сестра Кароліна, їй уже 17 років. Всі ці діти записані на прізвище батька.

Але так трапилося, що 11-річна Лера в свідоцтві про народження записана на прізвище мами, оскільки в той час В'ячеслава не було, він відбував покарання.

Всі діти в зборі З особистого архіву Марини Гудиної

Сам батько працює двірником, також підробляє різноробочим. І вже два роки виховує дітей один. Живе родина в невеликому приватному будинку, де чоловік самостійно прибудував другий поверх, бо їм вже було тісно. Деякі діти займаються спортом – ходять у секцію боксу, виграють змагання.

Батьку опіку не дозволили через судимість

Після смерті дружини В'ячеслав відправився в те саме управління у справах дітей Одеської міської ради, щоб якось оформити Леру. Там чоловіку порадили оформити опікунство.

"Але йому відмовили, сказали, що якщо судимий, то не можна. Це рідному батьку так відповіли. Потрібно було доводити батьківство за аналізом ДНК. Тоді дізнавалися, що такий аналіз коштував приблизно 4 тисячі гривень, а зараз ніби 6 тисяч. Може, для когось це невеликі гроші, але для батька 5-х дітей, де працює тільки він, це сума непосильна", – розповідає Марина Гудина.

11-річна Лера разом із тренером З особистого архіву Марини Гудиної

На цьому питання і зупинилося. Соціальна служба, замість того щоб допомогти В'ячеславу з оформленням документів, вирішила, що немає нічого кращого, як силою забрати дитину і передати в інтернат.

"Вони не принесли в школу ніякого рішення, у них немає ніяких підстав забирати дитину. Ми в четвер приходили до цього притулку, намагалися якось забрати дівчинку додому, але нас не пустили. Ми викликали поліцію, вони зайшли всередину, поговорили з Лерою. Поки вона тримається, але дуже сподівається, що скоро тато її забере звідти", – говорить Гудина.

Хоча органи опіки Приморського району Одеси налаштовані категорично і збираються перевести дівчинку в інтернат "Олімпієць". Знову без згоди рідного батька.

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