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Василь Горбаль
Василь Горбаль
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Крещатик затопило не потому, что не чистят ливнестоки и трубы...

5.5тЧитати новину російською

Пост в виде шефской помощи городской администрации.

Причина затоплений на Крещатике далеко не в том, что не чистят ливнестоки, хотя трубы, конечно, 1939-го.

Знаю, что собственники зданий (близкие к Славе Супруненко), проведя реконструкцию без соответствующих разрешений и согласований, не только углубили подвалы на 8-10 метров по адресу Крещатик, 44 и 48, но и забетонировали ливнестоки, которые находятся во дворах. Все эти действия естественно привели к изменению течения вод.

Получается, Виталий - не виноват.

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Автор
Василь ГорбальВасиль Горбаль
Місце
УкраїнаКиїв
Джерело
Джерело:facebook Василия Горбаля
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