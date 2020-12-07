Як фабрика з Київщини "вітала" армію Росії з Новим роком. Ексклюзивні деталі скандалу

Знаменита Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок, яка розташована під Києвом, потрапила в скандал. З'ясувалося, що підприємство виготовляло прикраси з написом "армія Росії", які, зважаючи на накладні, відправляли в Москву, Санкт-Петербург та інші міста.

Експерти зазначили, що хоч Україна й зменшила обсяги торгівлі з Росією, проте країна-агресор досі залишається одним із наших головних торговельних партнерів.

Детальніше про скандал читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Краєвиди Кремля відправляли в різні міста РФ

Першим забив на сполох екскурсовод Сергій Савченко. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook пост про те, що на Клавдієвській фабриці розписують ялинкові прикраси на замовлення Міністерства оборони Росії.

Незабаром колишні учасники АТО особисто відвідали керівництво підприємства й перевірили інформацію. Тоді як фабрикою проводили екскурсії для школярів, співробітниці виводили на кульках написи "армія Росії".

Крім того, активісти виявили тут десятки прикрас із краєвидами Кремля, Москви та інших російських міст.

"Поки ми там стояли, то також помітили цілі стопки накладних, у яких замовниками вказано підприємства й фірми з Москви, Пітера, Новосибірська, Єкатеринбурга... Їх навіть ніхто не приховував. Я, як людина, яка має стосунок до бізнесу, можу сказати, що все це не робиться за один день або тиждень. Тендери на ялинкові прикраси найпізніші проходять у жовтні. Також потрібен час, щоб створити й затвердити ескізи, завантажити, відправити, розмитнити і т.п. Думаю, 70% цього товару для міністерства оборони РФ вже там, у Росії. Тут залишилося небагато", – каже нам волонтер, екскомандир 3-го танкового батальйону, а нині керівник департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради Олександр Буйволюк, який і побував на цій фабриці.

Коробка з уже готовими новорічними подарунками для РФ Facebook Сергія Савченка

Після початку війни так і не змогли відмовитися від Росії

В.о. голови правління фабрики Павло Гукасов спробував виправдатися. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, де повідомив: "Історично так склалося, що одним із ринків збуту продукції була Російська Федерація. Через короткий сезон бізнесу і в боротьбі за ринок із китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку.

Частину річної продукції фабрика поставляє в Росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що давало змогу максимально оптимізувати й пришвидшити виконання замовлень в умовах коротких термінів. Через те, що я не проінструктував працівників не брати замовлення такого формату, почали його виконання без всякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дала мені змогу взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва цього замовлення".

Facebook Павла Гукасова

Правда, ситуація явно не могла йти повз Павла Гукасова, оскільки виявилося, що в Москві зареєстрована фірма "Клавдієво".

"Компанія організована братом директора фабрики. І там вони беруть замовлення, а тут їх виготовляють. За їхніми словами, 70% продукції залишається тут в Україні, а 30% відправляють до Росії. Але чи так це, не знаю", – говорить Буйволюк.

У Росії існує компанія "Клавдієво", яку організував брат в.о. голови наглядової ради ялинкової фабрики в Україні klavdievo.ru

На російському сайті "Клавдієво" представлено зразки ялинкових іграшок. Серед них є і кулі із зображенням Кремля, собору в Пітері, що явно підійде тільки російським покупцям. Та й немає там традиційних для українського покупця кульок із зображенням колядників. А замість традиційних для України критих снігом хат на іграшках намальовані добротні дерев'яні.

На українській знаменитій ялинковій фабриці на прикрасах малюють кремлівські зірки klavdievo.ru

Нікого не покарають?

Звичайно, така поведінка відомої фабрики ялинкових іграшок викликала обурення серед українців. Виготовляти продукцію саме для армії Росії, яка безпосередньо причетна до війни на Донбасі, окупації Криму і вбивств українських солдат, це вже за межею розуміння.

Однак покарати керівництво фабрики буде складною справою. "Багато юристів кажуть, що покарати за таке буде складно", – каже Буйволюк. Хоча поліція протоколи склала, також на фабриці побувала й СБУ.

Торгівля з агресором залишається на високому рівні

Також потрібно зазначити, що за роки війни Україна хоч і скоротила обсяги торгівлі з Росією, але вони досі залишаються високими. Так обсяг товарообігу між Україною та Росією, за даними Державної митної служби, за підсумками першого кварталу 2020 року скоротився на 27%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Росія й далі торгує з Україною Ліга бізнес

Росія поки що посідає друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України. Хоча за перші п'ять місяців цього року обсяг українського експорту в Росію скоротився на 18,4%, а російського імпорту в Україну впав на 41%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила Держслужба статистики.

Більшу частину товарів із Росії становлять паливо, нафта й вугілля. Також вони до нас завозять:

насіння олійних культур;

рослинні і тваринні жири;

цукор і кондитерські вироби;

перероблені овочі;

мило і мийні засоби;

текстиль, іграшки.

РФ везе до нас мило й цукерки 24tv

Ми ж відправляємо РФ продукти неорганічної хімії, чорні метали, котли й залізничне обладнання, зернові, жири й олії, чай, каву, тютюн, шовк, кам'яні та гіпсові вироби, судна.

Також, за словами глави Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, цього року Росія збільшила нам постачання картоплі.

"Річ у тому, що кабінетами міністрів наших країн ухвалено обмеження на торгівлю ще з 2016 року. Не можна перевозити продовольство ні з України, ні з Росії. Але щоразу зі списку щось вилучається. Так було, наприклад, з російською гречкою. Так цього року було з картоплею. Тому що в нас неврожай картоплі, і російська картопля поки допомагає нам тримати ціни", – каже Дорошенко.

Цього року РФ дозволили ввозити до нас картоплю

А ось хвиля боротьби з російськими товарами, коли в супермаркетах навіть вивішували цінники з написом "зроблено в Росії", нині стихла.

"Ні, українці не стали толерантнішими щодо РФ. Просто нині люди дедалі більше вибирають товар за гаманцем, а не за своїми переконаннями. Люди стали набагато менш платоспроможними й вибирають більш дешеве. І якщо раніше, за даними опитувань, 25% українців готові були відмовитися від російських товарів, то нині, думаю, ця цифра не вище за 5", – вважає Дорошенко.

Але, за його словами, усе ж таки попит на російські товари в нас зменшився, їх стало значно менше. І в кінцевому підсумку українці купують європейські товари.

Хоча не відкидається те, що російські виробники навчилися маскувати свої товари, змінюючи КВЕДи. І тепер російський шампунь або крем ми купуємо як молдавський або білоруський.