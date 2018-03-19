Кремлівська стіна затріщала: політик пояснив, як один закон України зруйнує плани Путіна

Закон України "Про прощення" покликаний зруйнувати "стіну", яку побудував Кремль навколо Донбасу, зробивши місцевих жителів заручниками.

У ситуації, що склалася, українцям самим потрібно визначатися, як будемо повертати території і налагоджувати спільне післявоєнне життя, заявив екс-депутат Верховної Ради АР Крим і голова правозахисної організації "Сила права" Андрій Сенченко в своєму блозі на "Обозревателе".

"П'ятий рік, кожен день цієї війни, окупаційні адміністрації Криму і Донбасу, російські спецслужби і зомбоящики намагаються вбити в свідомість наших громадян, які проживають на окупованих територіях, думку про те, що всі ми, що живуть на вільній території країни, вважаємо їх зрадниками і ненавидимо. Будувати кремлівську стіну страху, нерозуміння і ненависті між вільною і окупованими територіями України допомагають і наші ура-ідіоти", - вважає він.

Правозахисний рух "Сила права" запропонувало для громадського обговорення проект Закону України "Про прощення", який викликав справжню істерику в більшості російських ЗМІ.

"Російські канали брешуть - проект Закону не передбачає ніяких процедур покаяння для мільйонів людей, які живуть на окупованих територіях і не здійснювали ніяких злочинів. Вони жертви окупації, а не пособники агресора. Проект Закону передбачає застосування процедури вибачення за тяжкі злочини проти своєї країни", - пише Сенченко.

За його словами, правом на прощення можуть добровільно і індивідуально скористатися тільки ті, хто під вплив агресивної російської пропаганди або в силу життєвих обставин вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості і покаялися в скоєному.

"Процедура вибачення нікого не звільняє від відповідальності, але передбачає заміну покарання у вигляді тюремного терміну на альтернативне покарання у вигляді тимчасового обмеження прав", - підкреслив Сенченко.

Як повідомляв "Обозреватель", Центр деокупацію і реінтеграції руху "Сила права" підготував законопроект "Про прощення", дія якого пропонується поширити жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Документ дозволити визначити, хто є терористами, а хто став заручником агресії Росії на Донбасі