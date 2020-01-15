Головна Новини
15 січня • оновлено в 15:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Кремлевская неправда

1.7т
Читати матеріал російською

Парламенты стран Центральной Европы и Балтии один за другим принимают постановления, в которых осуждаются попытки Кремля переписать историю и возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на жертв трагедии, а не на агрессоров.

Но, похоже, такое "переиначивание" истории – вполне привычная для российского руководства тактика. Именно переписывая историю, Россия начала процесс аннексии Крыма – причем не в 2014 году, а намного раньше, пишет Виталий Портников в для "Крым. Реалии".

Новини
Новости Крымнаша. Страшит мысль — а доживу ли до освобождения Крыма?

Вначале просто подменили многовековую историю цивилизации на полуострове – от античных колоний до Крымского ханства – историей российского флота, русских дачников и советского курорта. Так Крым перестал быть Крымом, лишился души в восприятии и понимании не только большинства живущих в обыденном мире исторической и политической лжи россиян, но и многих украинцев, и многих жителей западных стран. Ведь вы спросите у таких людей, даже у тех, кто возмущен аннексией Крыма. И они вам ответят, что с точки зрения международного права Крым, конечно, украинский, но ведь с исторической-то точки зрения он – часть "русского мира", российской цивилизации. А ведь считать так – это все равно, что считать Анголу португальской, Марокко – французским, а Аргентину – испанской. Но ничего, в наш постколониальный век Россия со всем этим успешно справилась с помощью лжи.

"Переиначивание" истории – привычная для России тактика. Именно переписывая историю, Россия начала процесс аннексии Крыма – причем не в 2014 году, а намного раньше

И можно сказать, что Россия на Крыме успешно тренируется. Если история полуострова, на котором государства возникали еще тогда, когда на месте не только Москвы, но даже Великого Новгорода были непроходимые леса и болота, сведена к нескольким столетиям, исчисляемым днем прихода российской армии, то почему нельзя историю Украины начинать от Переяславской Рады, а не от Киевской Руси? Почему нельзя множить подлог на подлоге, ложь на лжи, руководствуясь простым правилом: чем эта ложь больше и чем больше ресурсов потрачено для ее пропаганды, тем больше людей ей поверят?

Новини
Новости Крымнаша. Продались за чечевичную похлёбку

И понятно, что от фальсификации истории соседних стран можно спокойно переходить к фальсификации истории Второй мировой войны. Похоже, при этом самим лжецам никакая правда не страшна, так мощно и уверенно укоренилась фальсификация в мозгах их соотечественников. Я всегда привожу простой пример – пример проекта "Неизвестная война" с великим американским актером Бертом Ланкастером в роли ведущего. Этот фильм был снят еще в советское время советскими и американскими кинематографистами. Его целью, разумеется, было показать роль СССР во Второй мировой войне, но вместе с тем он подробно рассказывал и о роли стран-союзников, об их вкладе в победу над гитлеризмом и об их помощи Красной армии. Этому были посвящены целые серии! И телесериал транслировался по советскому телевидению в лучшее эфирное время. При этом никакого следа в сознании большинства советских людей с точки зрения вклада в победу стран антигитлеровской коалиции он просто не оставил – так сильно было притяжение сталинского мифа о войне, сейчас успешно реанимированного Путиным.

Страна с такой пропагандисткой традицией как Россия может уверенно искажать правду и не менее уверенно ее не бояться – правда не пройдет!

Похоже, страна с такой пропагандисткой традицией как Россия может уверенно искажать правду и не менее уверенно ее не бояться – правда не пройдет! Именно поэтому и украинцам, и полякам, и жителям стран Балтии так важно останавливать кремлевскую неправду у своих границ, реагировать на нее, не давать ей спуску.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Тема
Анексія Криму
Джерело
Джерело: Крым. Реалии
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
2
4
Смішно
14
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
У Крыма конечно была история до вхождения в состав Российской империи. В Крыму было крымско-татарское ханство, при чем славяне появились в Крыму до татар естественно. А первыми в Крыму были греки. Но греки из Греции претензий на Крым не предъявляют, а греки из Крыма поддерживают РФ. История крымского ханства - это в основном история работорговли и кровавых на его в, причем главным товаром были предки будущих украинцев. Да и сейчас крымские татары те которые в Крыму РФ тоже вполне лояльны. А те которые не в Крыму - уже не крымские
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Обоев Рулон
Обоев Рулон
В случае с Крымом неоспоримым фактом является то, что завоевала его в 1783 году Россия и он никогда не принадлежал никакой укроине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Что-что а переписывать история московия умеет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги