Новые исторические пассажи выдает руководитель Кремля, заявив, что Россия победит короновирус, как когда-то печенегов и половцев.

Для начала напомню, что печенегов, которые прикочевали из региона Аральского моря в донецкие степи и южное Поднепровье в конце 9-го века, вообще-то, уничтожили как раз половцы, и это еще до основания Москвы. Самих половцев, которые прибыли из казахских степей в 11 ст., заняв территории печенегов, разгромили пришедшие опять же с востока в 13 ст. монголо-татары, но никак не князья Владимиро-Суздальские, Смоленские или Муромо-Рязанские, а уж подавно Псковские или Новгородские. Москва в это время не имела какого то политического значения.

Мне пришлось перечислить все земли и княжества, которые со временем вошли в Великое Московское княжество, впоследствии Московское государство, которое в 18 ст. получило название Россия. То есть государство Россия существует с 1721 года, печенегов разгромили в 1091 г., а половцев рассеяли в 1236-40 гг. Как вам историческая прореха почти в 500-600 лет. Но Кремль это не смущает.

Кто с печенегами и половцами бился, так это Киевские, Черниговские и Переяславские князья, при этом часто вступая с ними в союзнические отношения. Но Москва опять имеет виды на историю Киевского государства. Вернее ту ее часть, когда после 400 лет существования Киевской династии (потомки Кия) пришла варяжская династия – Рюриковичи, когда в 882 г. Олег с варяжской дружиной прибыл из Новгорода, которым управлял, и убил киевских князей Аскольда и Дира, посадив на трон малолетнего Игоря Рюрика. Приблизительно с этого времени Киевское государство, основанное в 482 г., стало называться Русью. Но нужно понимать, что Русь и Россия это две разные вещи. Еще раз уточню, что титульным народом Руси были русы, которые были прямыми потомками антов и склавин – первых славян, которые проживали на территории современной центральной, северной и западной Украины с начала нашей эры. То есть русы были исконными этническими славянами, проживавшим на своих исконно славянских землях. К русам на момент существования Киевского государства – Руси, относились племена полян, северян, древлян, уличей, волынян, белых хорватов, дреговичей с городами Киев, Чернигов, Переяслав, Коростень, Луцк, Белз, Теребовля, Туров, Пинск. Русы, со временем сыграли решающую роль в этногенезе украинского народа. А вот в Пскове, Новгороде, Смоленске, Твери, Суздали, Москве, Рязани, Муроме, которые были тоже в составе Киевского государства, жили не исконные славяне, а пришедшие племена из Польши в середине 8 ст. - кривичи, словене, вятичи. Они не были русами, так как не происходили от антов и склавин, и на новоосвоенных землях они создали новый этнический субстракт, который сам себя называл русскими – это смешение новоприбывших славян из Польши с многочисленными местными финно-уграми и частично балтами.

Племена русов остались жить и после монгольского завоевания в местах своего традиционного обитания, и вместе вошли в состав Литовского государства. Это именно те русы из Киева, Переяслава и Чернигова, которые в 9-13 ст. воевали с печенегами и половцами. Кстати, часть этих кочевников, смешавшись с русами, сыграла определенную роль в этногенезе украинского народа. Выжившие в бойне, устроенной половцами печенеги частично перешли на службу киевских и черниговских князей, приняв христианство. Многие из них были поселены вдоль реки Рось, держа оборону киевских рубежей от нападения тех же половцев. Не удивительно, что от печенегов и поселившихся за распоряжением Киева в тоже в Поросье торков (тюрков) у украинцев шаровары стали частью национального костюма. Именно представители Поросья стали первыми украинскими казаками. Кроме того, часть разбитых монголами половцев вынуждена была идти жить к русам Киевщины, Черниговщины и Волыни, другая часть - откочевала на Дунай, где стала правящей династией во Втором Болгарском царстве, а также получила земли от венгерского короля между Дунаем и Тисой. Половцы поселились также и в Валлахии (Румыния). В 1330 г. половец по происхождению Бессараб становится правителем Валлахии. Позже восточная часть ее территории стала называться Бессарабией. Часть половцев, после монгольского разгрома, откочевала на проживание в Крым.

А вот русские, которых русы и все европейцы называли исключительно московитами, а с 18 ст. – россиянами, после 1238 г., когда были разгромлены монголами, развивались под татарской опекой и управлением следующих несколько столетий. Может, поэтому Кремль именно себе приписал победу над половцами, так как их разгромили в 13 ст. монголо-татары – будущие сюзерены Москвы. При этом нужно не забывать, что разбитые монголами половцы заняли почетное место в Золотой Орде. Половецкий (кипчакский) язык стал официальным у ордынцев. Половцы со временем стали главным национально образующим этносом у казахов, киргизов, каракалпаков, ферганских узбеков, башкир, крымских, волжских и сибирских татар, кумыков, карачаев и балкарцев, а также частично у украинцев, болгар, венгров, румын.

Итого : россияне с печенегами никогда не воевали, а с половцами лишь один раз бился в 1205 г. рязанский князь. Печенегов разгромили половцы, а половцев монголо-татары, которые разбили и русских. У Кремля довольно смутные перспективы победы над короновирусом в контексте исторических параллелей.