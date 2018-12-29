Кремль підловили на гучних провокаціях на Закарпатті

Угорщина спільно з Кремлем через "Партію угорців України" продовжує маніпулювати громадською думкою жителів Закарпатської області, проводячи антиукраїнські акції з розпалювання і підігрівання міжнаціональної ворожнечі та нетерпимості в регіоні.

Так, ними було підготовлено та видано матеріал під назвою "Антиугорські акції в Україні", в якому Україну прямо звинувачують у діях, вчинених проти угорської громади Закарпаття, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook.

"У "викладених" 182 випадках "антиугорських дій в Україні" в період з квітня 2014 по квітень 2018 рр. фактично всі звинувачення адресовані представникам української влади, яка нібито причетна до організації та координації дій "агресивних націоналістів" (при тому, що самими авторами в тексті часто згадуються "невідомі зловмисники", які паплюжать угорські пам'ятники і символи)", — написав він.

"Найбільш кричущим прикладом "недружніх" жестів Києва щодо Будапешта, на думку безіменних авторів цієї брошури, став підрив так званими "українськими націоналістами" офісу КМКС в Ужгороді. І це при тому, що вже давно є незаперечним фактом причетність до цих подій польських проросійських радикалів ультраправої націоналістичної організації "Фаланга", — пояснив Тимчук.

Також, за його словами, в буклеті зазначається, що "українська державна політика щодо угорців прагне цілеспрямовано і послідовно асимілювати і ліквідувати їхню громаду; основні наступи на угорські установи та організації здійснюються з боку української преси, яка впливає на громадську думку через фальшиві і необґрунтовані теорії та домагання, виставляючи угорські національні меншини як затятих прихильників сепаратизму".

"Таким чином, очевидно, що Кремль разом зі своїми угорськими сателітами шляхом інформаційних вкидів і дій насильницького характеру продовжує дезорієнтувати суспільство (зокрема населення Закарпатської області), концентруючи увагу на територіальних суперечках сусідніх держав", — підсумував Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат облради і керівник Закарпатського угорського інституту Ілдіко Орос заявила, що в Україні діють комуністично-фашистські сили.