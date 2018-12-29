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Кремль підловили на гучних провокаціях на Закарпатті

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Угорщина спільно з Кремлем через "Партію угорців України" продовжує маніпулювати громадською думкою жителів Закарпатської області, проводячи антиукраїнські акції з розпалювання і підігрівання міжнаціональної ворожнечі та нетерпимості в регіоні.

Так, ними було підготовлено та видано матеріал під назвою "Антиугорські акції в Україні", в якому Україну прямо звинувачують у діях, вчинених проти угорської громади Закарпаття, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook.

"У "викладених" 182 випадках "антиугорських дій в Україні" в період з квітня 2014 по квітень 2018 рр. фактично всі звинувачення адресовані представникам української влади, яка нібито причетна до організації та координації дій "агресивних націоналістів" (при тому, що самими авторами в тексті часто згадуються "невідомі зловмисники", які паплюжать угорські пам'ятники і символи)", — написав він.

Кремль підловили на гучних провокаціях на Закарпатті
Кремль підловили на гучних провокаціях на Закарпатті
Кремль підловили на гучних провокаціях на Закарпатті
Кремль підловили на гучних провокаціях на Закарпатті

"Найбільш кричущим прикладом "недружніх" жестів Києва щодо Будапешта, на думку безіменних авторів цієї брошури, став підрив так званими "українськими націоналістами" офісу КМКС в Ужгороді. І це при тому, що вже давно є незаперечним фактом причетність до цих подій польських проросійських радикалів ультраправої націоналістичної організації "Фаланга", — пояснив Тимчук.

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Також, за його словами, в буклеті зазначається, що "українська державна політика щодо угорців прагне цілеспрямовано і послідовно асимілювати і ліквідувати їхню громаду; основні наступи на угорські установи та організації здійснюються з боку української преси, яка впливає на громадську думку через фальшиві і необґрунтовані теорії та домагання, виставляючи угорські національні меншини як затятих прихильників сепаратизму".

"Таким чином, очевидно, що Кремль разом зі своїми угорськими сателітами шляхом інформаційних вкидів і дій насильницького характеру продовжує дезорієнтувати суспільство (зокрема населення Закарпатської області), концентруючи увагу на територіальних суперечках сусідніх держав", — підсумував Тимчук.

Кремль підловили на гучних провокаціях на Закарпатті
Кремль підловили на гучних провокаціях на Закарпатті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат облради і керівник Закарпатського угорського інституту Ілдіко Орос заявила, що в Україні діють комуністично-фашистські сили.

Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Опять не для иностранцев написано. Венгры чего-мутят в Закарпатье, это понятно. А где в статье подловили Кремль, могут понять только настоящие украинцы?
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Дейман Алон
Дейман Алон
Надо подать на Илдику в суд за разжигание межнациональной вражды - пусть заплатит штрафы со своего кармана, может тогда поумнеет.
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минин евген
минин евген
кацапье конченное, своей подлостью, доведёт украинце скоро, будут кацапов на улицах отлавливать и на месте казнить.
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