"Кремль не допустить!" Цимбалюк розкрив небезпеку виборів на Донбасі

Росія не допустить участі українських політичних сил в разі проведення виборів на Донбасі.

Про це написав журналіст Роман Цимбалюк в Facebook після того, як в зоні ООС за добу отримали поранення відразу 8 бійців ЗСУ.

"Саме час" проводити вибори на окупованій частині Донбасу. Я можу спрогнозувати результат "Слуги народу". Буде близько нуля", - заявив він.

"Жодної української партії Кремль не допустить, бо якщо будуть дійсно вибори, гауляйтерів виженуть на наступний день, вони це знають", - зазначив Цимбалюк.

Зеленський і Путін politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді президента України вже заговорили про вибори на окупованому Донбасі. Сам Зеленський зазначив, що це можливо після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими.

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