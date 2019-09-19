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20 вересня • оновлено в 00:47
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"Кремль мститься": Православна церква України звернулася до ОБСЄ через Росію

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Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) закликав міжнародне співтовариство вплинути на Росію через тиск на Кримську єпархію Православної церквиУкраїни.

Про це він сказав під час наради ОБСЄ у Варшаві, передає "Укрінформ". Представник ПЦУ заявив, що РФ "демонстративно ігнорує" приписи ООН і тисне на українську православну громаду в Сімферополі та в Криму загалом.

"Ми будемо звертатися до міжнародного співтовариства з проханням посилити увагу на дії Росії, особливо тоді, коли вона демонстративно не виконує зобов'язання, накладені на неї з боку ООН, куди 50 членів української громади ПЦУ в Криму направили своє звернення, а комітет прийняв це звернення до розгляду", – підкреслив церковник.

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Зоря зазначив, що на сьогодні здійснюються чергові спроби російської влади Криму остаточно забрати у православної релігійної громади Сімферополя храм святих Володимира та Ольги.

Він нагадав, що цього тижня судові виконавці приходили з наміром описати майно храму. І це зроблено саме тоді, коли Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент знаходився в Києві, де зустрічався зі звільненими заручниками, адже він є керівником місії допомоги жертвам переслідувань і протягом тривалого часу надавав духовну допомогу ув'язненим.

"Ми бачимо в цьому з російської сторони помсту за правозахисну діяльність архієпископа Климента", – заявив священнослужитель.

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Архієпископ також звернув увагу, що на окупованій території Донецької та Луганської областей також зберігається складна ситуація з громадами ПЦУ, які діють підпільно або напівпідпільно під загрозою депортації або арешту.

У Криму, за його словами, до анексії діяло 49 зареєстрованих громад УПЦ КП, які були реформовані в ПЦУ, а зараз "більш-менш діючими є 9 громад".

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей було майже 40 громад, що діяли там до початку військових дій, зараз залишилися 5-6.

Ілюстрація. ПЦУ

Ілюстрація. ПЦУ

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, у селі Малинськ Березнівського району на Рівненщині у вівторок, 3 вересня, в результаті конфлікту біля храму між парафіянами двох конфесій постраждали 11 осіб.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Євстратій (Зоря)
Місце
Україна
Теги
Православна церква України релігія ОБСЄ
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