Кремль може скористатись політичною дестабілізацією у Білорусі, – Порошенко

Білорусь потребує захисту від агресивного зовнішнього тиску, оскільки Кремль може скористатись політичною дестабілізацією у Білорусі так, як у 2014 році зробив це з Україною, анексувавши Крим та розв’язавши війну на Донбасі.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю міжнародному телеканалу "Настоящее время", який є спільним медіа-проектом Радіо "Свобода" та "Голосу Америки", повідомила пресслужба "ЄС".

"Позиція, яка є надзвичайно важливою зараз – це захистити Білорусь від спроби впливу на ті процеси, які відбуваються в країні, спроби впливу ззовні. В першу чергу не допустити впливу з боку Російської Федерації. Ми говоримо не тільки про якесь військове втручання, про яке сьогодні не говорить лише лінивий. Я думаю, що білоруси не приймуть таку атаку на їхній суверенітет, на державну незалежність. Незважаючи на те, що постійно приходить інформація про пересування частин Росгвардії, особового складу, автомобілів, бронетранспортерів. Я дуже сподіваюся і молюся, щоб цього не відбулося", – зазначив Порошенко.

"Є певні безпекові виклики. Наприклад, дуже відома ситуація з вагнеровцями. Що таке вагнеровці – мені як п’ятому Президенту і Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України дуже добре відомо, бо в 2014-му році російські найманці тисячами заходили в Україну, розстрілюючи мирне населення, застосовуючи зброю. Де-факто до підтягування в серпні 2014-го року регулярних ЗСУ Російської Федерації, в тому числі російські десантники були нашими воїнами захоплені в полон і представлені світу. На сьогоднішній день ці інструменти у зовнішній політиці Росії є надзвичайно небезпечними не лише для України. Вони небезпечні для Сирії, Лівії, Африки і практика показує, що вони можуть бути небезпечні і для Білорусі", – наголосив п’ятий Президент України.

"У 2014 році Путін продемонстрував дуже широкий спектр своїх безвідповідальних дій, коли він розпочав надзвичайно небезпечну не лише для України анексію Криму і агресію на Сході. Це було надзвичайно небезпечно для ситуації глобальної безпеки в світі, коли країна- постійний член РБ ООН своїми безвідповідальними діями зруйнувала всю повоєнну систему глобальної безпеки в світі, зруйнувала передбачувану ситуацію для самої Росії. Бо були вкрадені і перспектива росту, і напрямки демократичного розвитку, і зроблено неможливою участь Росії у Великій сімці", – нагадав Порошенко.

"Далі пішли терористичні атаки за участю та за наказом, як зараз виявляється, керівництва Росії проти MH 17, накази на обстріли української землі з російської території не лише ЗСУ, а й цивільних", – зазначив Петро Порошенко.

За словами Порошенка, криваві уроки анексії Криму і агресії на Донбасі, та висока ціна, яку Росія заплатила і ще заплатить за абсолютно безвідповідальні дії, мали б зупинити Путіна від подальших агресивних планів.

"Але на сьогодні червоних ліній для Путіна не існує. Він може піти на все", – застерігає Порошенко.

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