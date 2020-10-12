Кремінь – про випадок в одеській школі: це відповідь на питання, яка мова потребує захисту в Україні

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зажадав від Міносвіти і науки України провести роз'яснювальну роботу з усіма навчальними закладами про неприпустимість обмеження прав учнів за мовною ознакою.

У публікації в Facebook він назвав випадок в гімназії №4 міста Одеса, де вчителька накинулася на ученицю через українськуї мову, "жахливим". Він нагадав, що мовою навчального процесу в країні є і буде українська.

"Жахливий інцидент, який стався в гімназії №4 міста Одеса, де вчителька дозволила собі неприпустиму поведінку з дитиною через українську мову – це відповідь на запитання, яку насправді мову намагаються утискати та яка потребує державного захисту в Україні", – написав Кремінь.

Він підкреслив, що подібні вчителі, вихователі або методисти, які все ще дозволяють собі так поводитися з дітьми, не мають жодного права обіймати такі посади.

"Звертаюся до Міністерства освіти і науки України з вимогою провести відповідну роз’яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити та не допустити подібних випадків утиску здобувачів освіти.", – написав уповноважений.

Він також зазначив, що будь-які прояви дискримінації людини, в тому числі за мовною ознакою, повинні бути покарані.

"Спасибі департаменту освіти і науки Одеської міськради і директору школи за оперативну реакцію – звільнення вчителя", – резюмував Кремінь.

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі вчителька малювання накинулася на ученицю за те, що вона відповідала українською мовою. Цей випадок стався в гімназії №4.