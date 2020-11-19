Креативну індустрію в Україні гальмує недосконала податкова система. У країні може запрацювати дещо інша стратегія підтримки креативного бізнесу.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна".

"Ще до початку пандемії ми зрозуміли, що гальмує креативну індустрію. До прикладу, вся ІТ галузь України розвивається за рахунок низьких податків, а частина продуктових компаній які займаються в тому числі і креативом, мають загальну систему оподаткування, хоча постраждали від COVID-19 найбільше. Тому ми маємо запропонувати "креативу" нову податкову систему, тому що ці напрямки дуже гнучкі, люди готові адаптуватись до реалій сучасного життя і допоможуть нам реалізувати пілот податкових змін, аби згодом ми змогли провести глобальну реформу податкової системи в Україні", – зазначив Федоров.

Федоров під час форуму "Креативна Україна"

На його думку, щоб креативна економіка почала працювати – їй потрібне спрощення процедур і дерегуляція.

"Пандемія прискорила спрощення багатьох процедур. Лише вчора на кабміні ми запровадили близько 9 ідей по спрощенню процедур, щодо інвесторів, роботи не резидентів, щодо взаємодії з державними установами. Маємо прибирати перешкоди", – додав він.

Зі свого боку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що пандемія коронавірусу і карантин в Україні знищили 300 тисяч робочих місць у сфері креативної індустрії і призвели до втрат більш ніж 3 мільярдів доларів.

Ткаченко заявив, що пандемія знищила 300 тис. робочих місць у сфері культури

Презентуючи стратегію підтримки так званого креативного бізнесу, з боку уряду, міністр повідомив, що станом на сьогодні в Україні запущені гранти для інституційної підтримки, в тому числі через фінансові компенсації модернізовано програму кредитів "5-7-9" для креативних індустрій, а також запроваджуються заходи, які у найближчій перспективі зроблять культурний сектор України привабливим для закордонних інвесторів.

Модеруючи кілька панельних дискусій форуму, Ткаченко неодноразово звертався до своїх колег з урядів інших країн, які у режимі онлайн ділились власним досвідом подолання кризи і підтримки най вразливіших секторів економіки.

"Вірус вплинув на культуру. Зокрема ми відчули колосальні втрати на рекламі. Багато компаній закрилися, люди втратили прибутки і це вплинуло на економіку і зараз ми думаємо як підтримати сектор медіа. У нас є такий інвестиційний пакет 6 млрд фунтів, така сума дозволяє культурній сфері протриматись на плаву і для нас пріоритет – повернути глядача, відвідувача цим компаніям і організаціям", – повідомив Член парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Державний міністр медіа та даних у DCMS (Департаменті цифрових технологій, культури, медіа та спорту Сполученого Королівства Джон Віттінгдейл.

Джон Віттінгдейл виступив на форумі "Креативна Україна"

Джон Віттінгдейл виступив на форумі "Креативна Україна"

Нагадаємо, головним організатором дводенного міжнародного форуму "Креативна Україна" виступає Міністерство культури та інформаційної політики. Захід зібрав більше 80 фахівців сфери креативної економіки з різних країн світу.