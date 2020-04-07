Креативна Практика створює "Добре портфоліо": волонтерські дизайн-проєкти для соціальних ініціатив

У 219 році в Україні запустилася освітня платформа для фахівців креативних індустрій — Креативна Практика.

В рамках навчання на курсі "Основи дизайну", студенти проходять творчі модулі, де вчаться створювати дизайн-проєкти.

Часто через необхідність наповнення портфоліо першими проєктами дизайнерам доводиться їх вигадувати: створювати абстрактні концепції, лого вигаданої компанії, постер неіснуючого кафе, або ж посадкову сторінку несправжнього сервісу. Часто це навчальні проєкти, мета яких просто показати, на що здатний фахівець.

З іншого боку, існує чимало організацій, фондів, соціальних проєктів та ініціатив, які мають суттєво обмежений бюджет, і часто просто не мають змоги замовити собі дизайн-проєкт.

Тож команда креативної платформи CASES та Креативна Практика запускають проєкт — Добре портфоліо, щоб допомогти соціально корисним ініціативам у створенні дизайн-проєктів.

Як це працює:

Організація, яка має потребу в дизайн-проєкті, заповнює анкету. В анкеті вона зазначає потреби, можливості та контактні дані. Це не обов’язково мають бути суто соціальні проєкти або ж безкоштовні проєкти, але Креативна Практика, обираючи проєкти для реалізації, буде звертати увагу саме на соціально корисні ініціативи. Поки що формати, які приймаються, обмежені: приймають лише ті проєкти, що можуть бути реалізовані протягом короткого часу — кілька днів або тиждень. Тобто, заявки можна подати на: інфографіку, презентацію, постери, айдентику або макети для публікацій в соціальні мережі. Креативна Практика буде раз на тиждень публікувати добірку нових завдань в каналах CASES і Креативної Практики. Всі отримані заявки організатори збирають в спільну базу, що доступна за посиланням. Завдання звідси можуть брати всі бажаючі. Фрілансери, студенти-початківці, дизайн-курси. Готовий проєкт можна додати на CASES.MEDIA, а в якості співавтора вказати "Добре портфоліо". Організатори обіцяють обов’язково поширювати та популяризувати всі роботи та всіх авторів, що долучились.

Креативна Практика створюється групою українських креативних компаній на основі реальних практик і знань особливостей роботи. На поточний момент в робочу групу входять Aimbulance, Arena Media Expert, Deco.agency, dl.agency, Element Agency, Enjoy, Gagarin Studio, Galagan, Grape, Havas Kyiv Design, Hexagon Agency, Kyiv Signals, League Design Agency, MADCATS, MEX a member of Havas, Michurin, New Strategies Group, POPEL Agency, POSTMEN, Sasquatch Digital, Skykillers, TS/D Agency, UAMASTER, Vertigo, Vintage Web Production, Wideworks, список партнерів розширюється.

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