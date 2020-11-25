Креативна Європа запустила безкоштовний онлайн-курс про притягнення грантів

Національне бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні спільно з освітньою платформою Креативна Практика запустили безкоштовний онлайн-курс " Європейські гранти для культурних та креативних проєктів". В ньому покроково пояснюється, як залучати грантові кошти на культурний або креативний проєкт: від вибору конкурсу у підпрограмах "Креативної Європи" до подачі звітності по втіленню проєкту.

"Креативна Європа" — це рамкова програма Європейського Союзу, націлена на розвиток культурних та креативних проєктів. Україна є учасником програми, а отже українські організації мають можливість отримати грантову підтримку до 2 мільйонів євро. Деякі проєкти з України вже залучили грантову підтримку. Зокрема, кінофестиваль "Молодість" та Одеський Міжнародний Кінофестиваль (ОМКФ).

"Ми раді оголосити, що сьогодні запускається наш спільний із командою Креативної Практики курс! В ньому ви знайдете найдетальнішу покрокову інструкцію подачі заявки на конкурси нашої програми. Окрім того, там висвітлений досвід успішних проєктів з пошуку закордонних партнерів, приклади планування комунікаційної стратегії, навіть приклад бюджету проєкту, що вже отримав грант! Тож з нетерпінням чекаємо нових крутих міжнародних проєктів від українських організацій!" — коментує Альона Дмуховська, проєктна менеджерка Національного бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні.

В рамках програми онлайн-курсу експерти "Креативної Європи" розкажуть про формування команди, міжнародні партнерства, комунікаційну стратегію, фінансовий план, заповнення проєктної заявки, та на які етапи потрібно очікувати після отримання самого гранту.

Курс призначено для організаторів культурних заходів, видавців, представників кіновиробництв, ІТ-галузі, геймдев-індустрії, маркетингових агенцій, рекламних компаній, дизайн-студій і дизайн-продакшенів, театрів, креативних хабів, музеїв, та інших креативних та культурних організацій.

"На щастя для креативних і культурних проєктів, сьогодні існує багато програм для нашої підтримки та розвитку. Гранти можуть давати дуже потужний розвиток, економічно і ідеологічно. Але коли стикаєшся з ним вперше, відчуваєш люту фрустрацію. Тут така купа незрозумілих процесів, термінів та вимог, що багато хто просто спиняється на ранніх підступах. Звісно, ми не можемо спростити саму подачу заявки, а от зробити її більш зрозумілою — нам по силам. Власне, саме такою була задача. Віримо, що вийшов крутий результат, і що цей курс допоможе збільшити число українських проєктів, підтриманих "Креативною Європою"!" — каже Анатолій Попель, автор проєкту Креативна Практика та платформи CASES.

Курс " Європейські гранти для культурних та креативних проєктів" проходить виключно в онлайн-форматі та вже доступний для користувачів.

Нагадаємо, Креативна Практика — це освітня платформа, створена командою CASES за сприяння креативних компаній України. Минулого року проєкт презентував освітній курс "Основи дизайну", теоретична частина якого також зараз безкоштовна та доступна онлайн.