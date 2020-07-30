Кравчук заявив про компроміси в переговорах щодо Донбасу і висловився про особливий статус

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про необхідність компромісів у переговорах щодо Донбасу, однак не в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та недоторканності кордонів.

Про це новопризначений представник країни в Тристоронньої контактній групі сказав в інтерв'ю "РБК Україна". Політик підкреслив, що його завдання полягає в тому, щоб закінчити війну.

"Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси", – заявив Кравчук. Журналістка перепитала, про які компроміси йдеться.

Перший президент відповів, що вони можливі в питанні "як управляти ситуацією", але питання суверенітету й територіальної цілісності компромісам не підлягають.

У Кравчука також запитали про його думку щодо особливого статусу Донбасу. "Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоврядування, є політичний статус Донбасу. Я буду виступати за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій. Щоб це було управління, яке принесе користь людям, що живуть там, і люди відчують, що вони є господарями своєї землі", – відповів політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Він буде працювати на громадських засадах.