Кравчук заявив про бажання Путіна закінчити війну на Донбасі та "сльози російських матерів"

Керівник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія нібито стомилася від війни на Донбасі.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Сегодня". Він зауважив, що слухає російського президента та міністра закордонних справ і нібито відчуває: "вони теж хочуть, щоб на Донбасі був мир". За його словами, "російські матері, чиї сини гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські".

"Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, думаю, Росії також набридла війна, що російські матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські. Тому війні не може бути продовження. Її треба завершувати миром", – зазначив Кравчук.

Він наголосив: якщо Росія не готова буде йти на поступки українській стороні, то Україна буде вимушена відмовитися від Мінського процесу.

"Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть жодних поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть "ні"…Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і воли сказати: ми робили все, що могли, спираючись на українську законодавчу базу, Конституцію, міжнародне право, але нас не почули, тому я бачу, що Мінський процес не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості", – сказав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук заявив, що у Верховній Раді навіть близько немає голосів для зміни Конституції України, як того домагається Росія за Мінськими домовленостями в редакції 2015 року.