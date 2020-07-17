Кравчук "засвітив" у Раді годинник за 70 тисяч

На урочистому засіданні Верховної Ради на руці першого президента України Леоніда Кравчука помітили дорогий годинник лімітованої серії.

Аксесуар потрапив в кадр фотографа Апострофа Олександра Гончарова. Журналісти з'ясували, що пенсіонер стежить за часом на годиннику Frederique Constant Runabout.

Його ціна в Україні становить близько 73 тис гривень.

Хронометр на руці Кравчука є представником лімітованої серії Runabout, яку щорічно випускає компанія Frederique Constant. Як пояснили на її сайті, стиль такого годинника навіяний неминущим дизайном човнів Riva 1920-х років.

Кравчук прийшов до ВР в дорогому годиннику (Апостроф)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у судді Конституційного суду України Володимира Мойсика виявили наручний годинник Longines. Його вартість становить близько $ 3 тисяч.