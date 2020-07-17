Кравчук "засвітив" у Раді годинник за 70 тисяч
На руці Кравчука помітили дорогий годинник Frederique Constant Runabout. president.gov.ua
На урочистому засіданні Верховної Ради на руці першого президента України Леоніда Кравчука помітили дорогий годинник лімітованої серії.
Аксесуар потрапив в кадр фотографа Апострофа Олександра Гончарова. Журналісти з'ясували, що пенсіонер стежить за часом на годиннику Frederique Constant Runabout.
Його ціна в Україні становить близько 73 тис гривень.
Хронометр на руці Кравчука є представником лімітованої серії Runabout, яку щорічно випускає компанія Frederique Constant. Як пояснили на її сайті, стиль такого годинника навіяний неминущим дизайном човнів Riva 1920-х років.
Кравчук прийшов до ВР в дорогому годиннику (Апостроф)
Як повідомляв OBOZREVATEL, у судді Конституційного суду України Володимира Мойсика виявили наручний годинник Longines. Його вартість становить близько $ 3 тисяч.