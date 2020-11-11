Українці розкритикували Кравчука за "відсутність претензій" до ОРДЛО та Росії

Главу делегації України в ТКГ Леоніда Кравчука розкритикували в мережі за заяву про відсутність претензій до ОРДЛО та Росії.

Свою думку про заяву першого президента України висловили читачі OBOZREVATEL на сторінках видання у Facebook та Telegram. Судячи з коментарів, користувачів соцмережі здивувало таке формулювання Кравчука.

Читачі нагадали, що Росія веде війну на Донбасі, під час якої загинули й були поранені українські захисники та мирні жителі.

Деякі коментатори досить різко висловилися про політика, деякі – назвали його "московським агітатором".

"У нього, може, і немає [претензій], а в українців є", – сказано в одній із реакцій.

"Завезіть старого і Ко, які теж нічого не бачать, нічого не знають, на передок, нехай докладніше роздивляться і почують", – вважає інший користувач.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Леонід Кравчук заявив (цитуємо): "За останній час на Донбасі вбили двох солдатів і двох поранили. Говорити про загальну тиші було б перебільшенням. У мене немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО. Вони відстоюють свою позицію, а ми – свою. Але є одна спільна позиція – припинити кровопролиття і встановити мир. А потім всі інші питання вирішувати поступово в інтересах народів, що живуть на непідконтрольних Україні територіях".

Як писав OBOZREVATEL, також Леонід Кравчук сказав, то на Донбасі йде реальна точкова війна, називати яку "громадянською" – некоректно, оскільки участь у ній беруть війська РФ і військова техніка країни-агресора.