Кравчук розповів, що планує змінити у ТКГ та кого необхідно "почути", щоб закінчити війну

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук розповів, як планує змінити ТКГ для того, щоб зупинити війну на сході.

У інтерв'ю для "Радіо Свобода" він заявив, що у ТКГ планують запросити людину, яка добре знає Донбас – яка жила і працювала там. За словами Кравчука, важливо почути тих людей, які живуть на Донбасі, а не керівників терористичних формувань.

"Ми заявляємо скрізь, що це українці, що це наша територія. Вона українська. Але для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання тих "керівників", які сьогодні є на тій частині Донецької і Луганської областей, а головне – людей, які там живуть", – наголосив Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук назвав "закриту тему", яку не можна обговорювати в ТКГ за жодних умов.