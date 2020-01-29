Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрічалися у Львові перед початком Другої світової війни, чим викликав гнів у росіян.

Про зустріч лідерів держав перший глава України розповів в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", коментуючи заяву заяву прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова про те, що український президент Володимир Зеленський нібито "занурюється в ідеї українського націоналізму".

"Я вивчив процитовану мову пана Зеленського: він говорить про те, що Друга світова війна, яка почалася після агресії німецько-фашистської Німеччини на Польщу, була спровокована тим, що між Радянським Союзом і Німеччиною був укладений союз. А Гітлер і Сталін зустрілися у Львові. це ж документ, це не є секретом. Намагалися домовитися з цього питання", – сказав Кравчук, чим викликав у росіян справжню істерику.

Кравчук розповів про зустріч Гітлера і Сталіна у Львові і викликав гнів у Росії

Так, перший заступник голови комітету Ради федерацій з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав таку поведінку першого президента України нібито "негідною".

"Це спроба в черговий раз переписати історію. Дуже гірко, що пан Кравчук скотився до того, що став фальсифікувати історію", – обурився рупор Кремля.

Крім того, російська пропагандистка Ольга Скабеева в своєму Telegram-каналі також зухвало висловилася про промову Кравчука. Так, вона зробила цинічну заява про те, що нібито в Україні "така міфологія дика, що навіть мудрий Кравчук купився".

"Спасибі, Леонід Макарович. Нарешті все стало зрозуміло. Мабуть, в розпорядженні Міноборони України з'явилися свіжовигадані архіви, за якими Сталін з Гітлером браталися у Львові (що?!), а браві солдати УПА першими відкрили ворота Освенціма. Ось він – альтернативний погляд України на світову історію. І адже саме за цими "документам" будуть верстатися нові підручники історії", – вибухнула гнівом пропагандистка.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі заявив, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни і подальшим трагічним подіям. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав ці слова образливими "для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали своє життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі, від фашизму".

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