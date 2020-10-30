Кравчук розповів про нову пропозицію Росії в ТКГ щодо Донбасу

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що представники Росії на переговорах висунули нову пропозицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

В інтерв'ю виданню "Україна 24" Кравчук розповів, що це трапилося минулої середи під час чергового раунду переговорів у режимі відеоконференції. За його словами, пропозиція стосувалася нової покрокової карти щодо зміни ситуації протягом багатьох років.

"Виникло вже зовсім інше питання в наших опонентів, у Росії зокрема – потрібно знайти нові підходи і, як вони сказали, ухвалити й розглянути рішення про нову систему або, як вони сказали, нові кроки, нову покрокову карту – як змінювати ситуацію протягом багатьох років уперед", – сказав він.

Кравчук також розповів, що українська сторона зі свого боку заявила про те, що не готова ухвалювати такі рішення швидко та взяла тиждень на підготовку плану дій.

"Ми підготуємо своє бачення, свій план дій, взяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, у якому вибудуємо наступні наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ, пані Грау, погодилася. На наступному засіданні, яке відбудеться, можливо, 11 листопада, ми вже розглянемо цей покроковий план дій, як будемо діяти у всіх сферах життя на Донбасі. Можливо, це головне для нас", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук заявив, що на засіданнях Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона чинить тиск на українську сторону.