Кравчук – про "розвідницю" Скабєєву: було приємно її слухати

Перший президент України, голова української делегації ТКГ в Мінську Леонід Кравчук похвалив топпропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву.

В інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Дмитра Гордона політик зазначив, що не вважає скандальну росіянку своїм суперником (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кравчук додав, що, виступаючи в ефірі програми Скабєєвої "60 хвилин", у нього ніколи не було мети "покласти на лопатки" співрозмовницю.

"Це не моє завдання. Це не та людина, від якої я отримаю задоволення, поклавши на лопатки. Ось якби Путіна я міг покласти на лопатки, ось тоді б я сказав: "Це противник". Скабєєва – вона мені не противник. Вона журналістка. Я їх дуже поважаю, я знаю, яка це складна робота. Вони, як розвідники, ходять по лезу і за ними завжди мільйони".

Крім того, він розсипався у компліментах для Скабєєвої, оцінивши її енергійність, емоційність і напористість.

"Мені було приємно слухати, як вона говорить. Тільки коли почала перебивати мене, я сказав: "Слухай, давай будемо по-людськи", – додав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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