Красноград охопила паніка через коронавірус та заробітчанина: ексклюзив із лікарні

У мережі активно поширюють інформацію про хворого на коронавірус у Харківській області заробітчанина. Нібито його госпіталізували в одну з місцевих лікарень.

За інформацією Telegram-каналу Типовий Харків, йдеться про жителя Краснограда, який кілька днів тому приїхав із Чехії.

"Мого сусіда щойно госпіталізували з підозрою на коронавірус. Він кілька днів тому приїхав із Чехії, з підробітку, дуже страшно, що робити – невідомо", – йдеться у повідомленні.

Також на каналі прикріпили кілька відео, де можна побачити процес "евакуації" хворого. При цьому місцеві лікарі вдягнені у захисні костюми.

Щоправда, паніка у ЗМІ виявилася помилковою. У коментарі OBOZREVATEL у приймальні Красноградської районної лікарні заявили, що це відео "з навчань".

"Це лише навчання. Ніякого хворого і госпіталізованого немає", – пояснили в лікарні.

Харків Лайв пише, що це був розіграш місцевих підлітків. Вони спеціально викликали швидку, вдавши хворих. А після приїзду медиків уже почали поширювати інформацію по різних медіа.

Зазначимо, всього в Україні станом на 12 березня перебуває двоє людей з коронавірусом. У Чернівцях нещодавно у 39-річного чоловіка, який захворів на коронавірус, повторні тести на інфекцію дали позитивний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. 71-річна заражена коронавірусом мешканка Радомишля у Житомирській області померла.

Всесвітня організація охорони здоров'я у нашу країну відправила спеціальну місію. В Україні також розроблять порядок примусової госпіталізації людей, що заражені коронавірусом.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!