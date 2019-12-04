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4 грудня • оновлено в 10:11
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Максим Копачевський
Максим Копачевський
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Краснодар наш или Как шантажировать Путина

8.7т
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В преддверии встречи в Нормандском формате, которая должна пройти 9 декабря в Париже, я провел опрос среди жителей ныне столицы подконтрольной Донетчины – Краматорска.

Спрашивал – нужно ли проводить встречу в "нормандском формате" и повлияет ли она положительно на ситуацию в регионе?

Мнения жителей Краматорска разделились. Кто-то верит, что встреча лидеров четырех государств сдвинет с мертвой точки переговоры по Донбассу, другие высказываются напротив.

Вот, например, одно из мнений.

"Надо проводить, но чтобы наш президент не был проституткой, а тоже требовал. Ни сдавался, а требовал. Какие требования? По крайней мере, шантажировать туже Россию, сказать, что допустим, Краснодарский край наш. Если так взять, копнуть историю. Давайте тогда копнем еще дальше. Давайте Сибирь отдадим. Козаки тогда забрали и Сибирь подарили. И тому подобное, но это я так утрирую, но, тем не менее, можно найти", - сказал мужчина.

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Автор
Максим Копачевський Максим Копачевський
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна Краматорськ
Теги
нормандський формат Донбас Новини Донбасу
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Мнение хуторян конечно очень важно для Путина и Зеленского!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Klizmahohlenko Gerald, А что скажут краснодарцы на перспективу присоединения к нэзалэжной?
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Кубань ваша?Придите и возьмите. Только сначала придётся через донцов пройти, через Ростовскую область, боюсь, они ничего нам не оставят. Но можете через Крым, заоодно освободите :) Правда, тогда можно будет в Крым без моста ездить, по трупам ВСУшников, бо глубины там небольшие.
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Питон Каа
Питон Каа
Сказать, конечно, можно что угодно, но вот только слова - не подкрепленные делами кроме смеха ничего вызвать не могут. Вот Крым действительно наш, так решили его жители, почувствуйте разницу.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Питон Каа, можно спросить жителей Краснодара, что бы они предпочли. И одновременно жителей Одессы.
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