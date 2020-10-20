Кращі знижки тижня в онлайн-магазинах: OBOZREVATEL зробив добірку

Гліб Іванов Суспільство 16:02, 20.10.2020

Цього тижня в розділі Промокоди від OBOZREVATEL можна знайти знижкові пропозиції по туризму, додаткову знижку на товари для краси, а також замовити піцу з 70% дисконтом.

У розділі представлені кращі акційні оферти від українських і міжнародних інтернет-магазинів:

  • Фокстрот – діє до 40% знижки на техніку для кухні

  • Aliexpress – можна знайти купон на додаткову знижку 20$ на покупку жіночого взуття

  • Answear – можна знайти промокод на додаткову знижку 11% при оформленні замовлення на суму від 1300 гривень

  • Ilmolino – щопонеділка діє акція – 70% знижки на другу пасту при замовленні доставки

  • Eva – діє знижка до 40% на косметику Max Factor, а також на професійні засоби для догляду за волоссям

  • Сhicco – діють знижки до 80% на дитячий одяг та взуття

  • Iherb – дарує дисконт 15% на палаючі пропозиції від брендів тижня

  • Booking – є можливість забронювати проживання в кращих готелях і хостелах зі знижкою 15%

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