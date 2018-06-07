Кращі студенти України відвідали відому виставку морської справи в Греції

В Афінах, столиці Греції, відомому місті мореплавців і суднобудівників з 4 по 8 червня проходить одна з найбільш масштабних міжнародних виставок морської справи - Posidonia 2018, яка, до того ж, відзначає цього разу своє 50-річчя.

Відвідати виставку, поспілкуватися з провідними фахівцями морської галузі, а також побачити і випробувати новітні технології пощастило 30 кращим студентам України, переможцям освітнього проекту "Морська справа 2018", який провів благодійний Фонд Бориса Колесникова. У конкурсі, спрямованому на підтримку і мотивацію учнів в області кораблебудування, річкового і морського транспорту, взяли участь 505 студентів з 15 профільних ВНЗ країни.

Близько 2000 експонатів і 92 країни-учасниці - лише загальні цифри, якими може похвалитися одна з найпрестижніших виставок морської справи, ювілейна Posidonia 2018. На ділі ж масштаби заходу, в рамках якого очікуються 22 тисячі відвідувачів, вражають значно більше.

На виставці до переможців проекту "Морська справа" приєднався Президент благодійного Фонду Борис Колесников. Вони обговорили стан глобальної судноплавної і суднобудівної сфери, її майбутнє, тренди і події, які лежать в основі світових економічних процесів.

Студенти і Президент Фонду відвідали експозиції провідних світових компаній - Samsung, Imabari, Daewoo, Hyundai, Hanjin, Mitsui, Fincantieri, Tsuneishi, CSSC, Changjiang, Yangzijiang, Fujian, Chalkis Shipyards, Besiktas Shipyard, Japan Ship Machinery and Equipment Association, Bernhard Schulte Shipmanagement та інших. Ексклюзивно для юних моряків представники брендів провели майстер-класи, прочитали лекції, детально розповіли про свою продукцію і послуги.

"Досвід, який отримали студенти на виставці - безцінний. Вони стали частиною свого професійного світу, на рівних поспілкувалися із західними колегами, і вже завтра розкажуть українській владі, як швидше відновити Чорноморське морське пароплавство і грамотно набрати команду. Інтелект нації збережений, профільні вузи працюють і готують висококласних фахівців, тому Україна була і буде морською державою зі своїми вітчизняними молодими кадрами. Ми повинні створити умови, щоб наші молоді фахівці залишилися в Україні, отримали роботу з відповідною зарплатою, яка дозволить їм створювати молоді українські родини - тобто забезпечувати майбутнє нашої країни. Це залежить від нас усіх. Я впевнений в успіху. Я впевнений в тому, що в Україні дуже багато світлих голів, і всі наші труднощі тимчасові. Пройде кілька років, і ми побачимо абсолютно іншу країну", - зазначив Борис Колесников.

В рамках Posidonia 2018 талановита українська молодь також зустрілася з представниками Афінського університету економіки і бізнесу і Національного технічного університету Афін - для обміну досвідом і домовленостей про практику в провідних вузах Греції. Нові враження і знання, отримані на виставці в Афінах, допоможуть майбутнім капітанам далекого плавання, механікам і суднобудівникам розвинути вітчизняну морську і річкову галузь.

"Щодня дорогою до університету бачу зруйнований суднобудівний завод в рідному Миколаєві. Це не те натхнення, з яким потрібно йти на пари. Відвідавши форум в Афінах, я ще раз переконався, що у морській галузі є майбутнє. Це майбутнє за нами, переможцями проекту "Морська справа", в тому числі. Після поїздки Фонду з'явився стимул більше знати, вміти, переймати ідеї, працювати на благо рідної країни", - поділився враженнями студент Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Гордій Ілюшко.

Фонд Бориса Колесникова також організував для моряків екскурсію столицею Греції, ознайомив з основними пам'ятками. Вони відвідали Акрополь, порт Пірей, театр Діоніса, Одеон Герода аттичного, храм Гефеста та інші пам'ятники архітектури.

Спостерігаючи за допитливими студентами, OBOZREVATEL також поцікавився їхніми враженнями.

Лукацький Євген, Київський політехнічний інститут

"Вчора-сьогодні побачив на виставці досить багато цікавих речей. Дивлюся, які є можливості для навчання на магістратурі у напрямку морського справи, інженерії, а також отримую новий досвід. Дивлюся, які є сучасні судна, як деякі компанії поєднують роботу в авіаційних і морських галузях", - розповів студент, який вийшов у фінал конкурсу "Морська справа" з проектом майданчиках для гелікоптерів на українських судах.

"На жаль, в Україні поки немає перспектив для реалізації мого проекту, так як наша суднобудівна галузь знаходиться в глибокій кризі, до того ж у нас в принципі поки не будують судів, на яких є такі майданчики. Однак при наявності зацікавленості на Заході або в Китаї, цей проект може розроблятися в Україні і поставлятися вже в якості готового блоку для установки", - зазначив Євген.

Жеребецький Олександр, Миколаївський університет кораблебудування

"Знав, що в світі проходять такі виставки, зараз вже бачу, наскільки це вражаюче. Дуже масштабна виставка, на якій присутні лідери суднобудування, суднового обладнання, судопроводу... Для студента, який цікавиться темою, тут дуже багато цінної інформації. Тут можна почерпнути море ідей як для якоїсь наукової роботи, так і просто щоб зрозуміти, куди рухається ця галузь", - підкреслив студент.

Воронков Євген, Одеська морська академія

"У рамках "Морської справи" ми пройшли етап з завданнями з точних наук і потрапили до фіналу. В Києві презентували свої розробки, проекти, стартапи, і журі обирало з 80 осіб 30 найкращих. Мій проект полягає у відновленні судів за допомогою 3D-сканування. Для його реалізації в Україні має бути тільки бажання, тому як фінансова сторона не така важлива. Один сканер коштує близько $15 000, а для морської промисловості це сущі копійки. Один день експлуатації судна набагато дорожче", - поділився Євген.

"На виставці дуже багато цікавих людей, фахівців, з ким можна поспілкуватися, побачити безліч нових технологій. Шукаю щось і для свого проекту", - додав він.

Лунін Федір, Державний університет інфраструктури і технологій

"Проект Фонду Бориса Колесникова дуже цікавий. Радий, що все так склалося і ми потрапили сюди, я взагалі перший раз за кордоном. Греція теж дуже подобається. На виставці представлено дуже багато компаній, є можливість налагодити зв'язок і навіть потрапити кудись в майбутньому. Та й взагалі цікаво подивитися новинки, тут є можливість поглянути наживо на машинні відділення, рубки, самі судна. На деяких навіть можна випробувати новітні технології на кшталт електронних карт", - вказав студент.

За словами Бориса Колесникова, в майбутньому Фонд має намір підтримувати і студентів інших галузей. Один з варіантів, який розглядається на найближче майбутнє - міжнародна економіка.

"Буквально вчора з ректором Київського національного університету ми обговорювали міжнародну економіку. Прийшли до висновку, що Давос для нашої молоді нічого не дасть, ми будемо працювати зі світовими форумами, будемо співпрацювати з Лондонською школою економіки та з Паризької торговою школою. Думаю, що наступним конкурсом стане саме міжнародна економіка", - розповів Президент Фонду.

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