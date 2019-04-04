"Краще з безвізом, ніж із комендантською годиною": Цимбалюк яскраво затролив окупантів "Л/ДНР"

Жителі вільної України не припинять боротьби за свою незалежність. Адже вони можуть порівняти якість життя у демократичній країні і в анклавах терористів на Донбасі, де люди живуть як заручники.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він також наголосив, що Росія всіляко намагається зашкодити просуванню України вперед. Один зі способів — це спроба маніпуляції свідомістю наших громадян під час виборчого процесу.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"У нас вибору немає. Захищати свою країну доведеться. Адже жити з безвізом набагато краще, ніж із комендантською годиною, яку влаштовують російські загарбники. І так, всіх вітаю, що Кремль почав ліпити хунту Зеленського, не чекаючи закінчення виборчої кампанії", — із сарказмом зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення потужною промовою. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Крім того, він розгромив їхню віру в те, що Путін колись зможе перемогти на виборах в Україні.

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