|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Краще з безвізом, ніж із комендантською годиною": Цимбалюк яскраво затролив окупантів "Л/ДНР"

2.3тЧитати матеріал російською

Жителі вільної України не припинять боротьби за свою незалежність. Адже вони можуть порівняти якість життя у демократичній країні і в анклавах терористів на Донбасі, де люди живуть як заручники.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він також наголосив, що Росія всіляко намагається зашкодити просуванню України вперед. Один зі способів — це спроба маніпуляції свідомістю наших громадян під час виборчого процесу.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"У нас вибору немає. Захищати свою країну доведеться. Адже жити з безвізом набагато краще, ніж із комендантською годиною, яку влаштовують російські загарбники. І так, всіх вітаю, що Кремль почав ліпити хунту Зеленського, не чекаючи закінчення виборчої кампанії", — із сарказмом зазначив він.

Новини
"Там ф*шизм! Там росіян ображають!" Цимбалюк пояснив хитрість Росії на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення потужною промовою. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Крім того, він розгромив їхню віру в те, що Путін колись зможе перемогти на виборах в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
18
4
Смішно
4
Цікаво
12
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Файбер Моня
Файбер Моня
Наша лихая симбалюка, таки-да вселенский монстер! Он всё ярко взрывает, МОЩНО громит и неугомонно разрушает. И зачем нам в Украине нужна атомная бомба? Одна только симбалюка заменит собой не один десяток бомб! ))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки