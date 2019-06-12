"Краще вже з Бандерою": Цимбалюк затролив прихильників федералізації в Україні

Український журналіст Роман Цимбалюк обурився через проросійську пропаганду необхідності переходу України до федеративного устрою.

Він нагадав громадянам, що цей сценарій означатиме рух шляхом окупованих "Л/ДНР" — з кордонами між сусідніми областями. Тролінг з цього приводу прихильникам кремлівської ідеї журналіст влаштував у ефірі щотижневого стріму на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Федералізація. Таке цікаве слово. Чому адепти цього явища ніколи не розповідають, що між Луганськом і Донецьком існує митниця, паспортний контроль? Це ж маячня! Ніхто, напевно, не хоче, щоб між Київською та Житомирською областю був кордон. Я не хочу. І переконаний, що більшість розсудливих, навіть тих, хто є адептами теорії "не все так однозначно", напевно, теж скажуть: "Ні, ну, краще вже з Бандерою, ніж із кордоном між областями", — зазначив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк послав одіозного депутата Держдуми Костянтина Затуліна за пропозицію про федералізацію України. Він порадив йому застосувати досвід "Л/ДНР" до Москви і Санкт-Петербурга, провівши між ними кордон.

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