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/Суспільство

"Краще вже з Бандерою": Цимбалюк затролив прихильників федералізації в Україні

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Український журналіст Роман Цимбалюк обурився через проросійську пропаганду необхідності переходу України до федеративного устрою.

Він нагадав громадянам, що цей сценарій означатиме рух шляхом окупованих "Л/ДНР" — з кордонами між сусідніми областями. Тролінг з цього приводу прихильникам кремлівської ідеї журналіст влаштував у ефірі щотижневого стріму на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Федералізація. Таке цікаве слово. Чому адепти цього явища ніколи не розповідають, що між Луганськом і Донецьком існує митниця, паспортний контроль? Це ж маячня! Ніхто, напевно, не хоче, щоб між Київською та Житомирською областю був кордон. Я не хочу. І переконаний, що більшість розсудливих, навіть тих, хто є адептами теорії "не все так однозначно", напевно, теж скажуть: "Ні, ну, краще вже з Бандерою, ніж із кордоном між областями", — зазначив Цимбалюк.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк послав одіозного депутата Держдуми Костянтина Затуліна за пропозицію про федералізацію України. Він порадив йому застосувати досвід "Л/ДНР" до Москви і Санкт-Петербурга, провівши між ними кордон.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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кого этот поц затролил,бурса глухая..
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Semenov Igor
Semenov Igor
Этот мудак опять появился. Ну не хочется ему, что бы на Украине люди жили так, как считают нужным и интересным для себя даже в составе Украины.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Перепил Недо, Так этот мудак-Цимбалюк живет в Москве, а не в Киеве.... забирайте его к себе...
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Перепил Недо
Перепил Недо
Semenov Igor, нас совершенно не интересует, что думают березовые обезьяны,чего вы здесь пасётесь ,тупые.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Вся суть этих маргиналов, хоть с гитлером готовы икшаться.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Plotnikov Alex, икшаешься ты с самкой ишака.
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