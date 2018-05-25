Краще за Javelin: Україна перекинула на фронт потужну зброю

22 травня провелися перші випробування довгоочікуваного американського протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) Javelin, випробування проводилися спільно з українським аналогом ПТРК "Стугна".

В результаті стрільб в РНБО визнали, що український комплекс впорався зі своїм завданням не гірше за свого американського аналога. І вже 24 травня президент України Петро Порошенко доручив збільшити кількість протитанкових ракетних комплексів "Стугна" в зоні проведення ООС на Донбасі.

Що ж за надпотужна зброя виробляється в Україні, і чим наш ПТРК кращий за американські Javelin'и - у матеріалі OBOZREVATEL.

Особливості українського ПТРК "Стугна-П"

"Стугна-П" (експортна назва - "Скіф") - протитанковий ракетний комплекс, розроблений на базі танкового керованого озброєння "Стугна" у Державному Київському конструкторському бюро "Луч". У жовтні 2015 року комплекс був прийнятий на озброєння Національної гвардії України.

ПТРК "Стугна-П"

Переносний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" призначений для ураження нерухомих і рухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, зокрема з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу ДОТ, танк в окопі, легкоброньованих об'єктів і вертольотів.

Особливістю комплексу є можливість наведення ракети на ціль із закритих позицій і сховищ, що знижує ризик знищення навідника зворотнім вогневим ударом противника.

Бронепробиваність: 800 мм при динамічному захисті, без - до 1200 мм.

Дальність стрільби: 100 - 5000 м;

Система управління: по лазерному променю з автоматичним супроводом цілі.

Javelin чи "Стугна"?

ПТРК "Стугна-П" вражає цілі на дальності до 5 км, а американський комплекс - на 2,5 км. Причому пускова стоїть в одному місці, а оператор з пультом може перебувати на відстані 50 метрів у захищеному місці. Тому знищення цілі противника відбувається в безпечних умовах для оператора.

ПТРК Javelin

При цьому аналогом за дальністю Javelin є ношений протитанковий ракетний комплекс "Корсар", який, як і "Стугна-П", створений на ККБ "Луч". "Корсар" призначений для ураження танків і легкої бронетехніки, інших небезпечних для піхоти цілей: вогневих точок, бліндажів, особового складу супротивника в укриттях. За необхідності "Корсар" може знищувати "завислі" вертольоти і БПЛА. Дальність ураження цілі - 2,5 км.

Однак ПТРК Javelin є комплексом третього покоління. Після наведення і захоплення цілі ракета не вимагає участі оператора-стрільця. Ракета Javelin має інфрачервону голівку самонаведення, що дозволяє працювати за принципом "вистрілив - забув". Вона може атакувати ціль двома способами: безпосередньо і зверху. Така можливість дозволяє вражати майже всі сучасні танки. Ракета також оснащена системою "м'якого пуску", що дає можливість стріляти навіть із закритих приміщень.

ПТРК "Стугна" - це комплекс другого покоління. Стрілець повинен утримувати ціль в марці прицілу до ураження того ж танка ракетою. Ракети, випущені зі "Стугна-П", б'ють у лобову частину танка, яка завжди добре броньована. У свою чергу, ракети Javelin з інфрачервоною системою наведення вражають ціль зверху, що є більш ефективним.

Але при цьому вартість американського комплексу варіюється у межах $250 тис. - пускова і близько $100 тис. - ракета, що вп'ятеро дорожче за вироблені в Україні ПТРК.