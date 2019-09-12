Головна Новини
12 вересня • оновлено в 14:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Краще фото в житті": звільнений моряк підірвав мережу зворушливим постом

4.1т Читати матеріал російською

Наймолодший зі звільнених від російського полону українських моряків Андрій Ейдер опублікував фото свого паспорта з відмітками про виліт з російського аеропорту Внуково і про прибуття в український Бориспіль.

Світлиною Герой поділився на особистій сторінці у Facebook і супроводив її зворушливим коментарем.

"Напевно, краще фото в житті", – написав Ейдер. Українці підтримали юного захисника України і залишили під його постом багато теплих слів.

Андрій Ейдер

Андрій Ейдер

"Еспресо TV"

Новини
"Лізли в рани без рукавичок": звільнений моряк налякав розповіддю про російський полон

"Кращі фотографії у тебе ще попереду. Весілля, власні діти і селфі на фоні спаленого дощенту флоту РФ", "Це солодке слово – свобода", "Сім футів під кілем тобі, хлопче!", "Спасибі за Україну в серці! Ви – справжній захисник!", "Бажаю наступного візиту в зворотному напрямку і без відміток у паспорті", – пишуть моряку.

"Краще фото в житті": звільнений моряк підірвав мережу зворушливим постом

"Краще фото в житті": звільнений моряк підірвав мережу зворушливим постом

"Краще фото в житті": звільнений моряк підірвав мережу зворушливим постом

"Краще фото в житті": звільнений моряк підірвав мережу зворушливим постом

"Краще фото в житті": звільнений моряк підірвав мережу зворушливим постом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ейдер розповів, що мріє повернутися в рідну Одесу і нарешті зіграти весілля. Крім того, він зізнався, що його так само тягне до моря, як і всіх інших Героїв, які повернулися в Україну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
8
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Теперь пусть пожизненно выплачивает стоимость тех трех кораблей, которые трусливо сдал врагу.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Объясните в чем его героизм?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Ермаков Николай, как же объяснить очевидную истину человеку, который не способен её понять?!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel