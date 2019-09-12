"Краще фото в житті": звільнений моряк підірвав мережу зворушливим постом

Наймолодший зі звільнених від російського полону українських моряків Андрій Ейдер опублікував фото свого паспорта з відмітками про виліт з російського аеропорту Внуково і про прибуття в український Бориспіль.

Світлиною Герой поділився на особистій сторінці у Facebook і супроводив її зворушливим коментарем.

"Напевно, краще фото в житті", – написав Ейдер. Українці підтримали юного захисника України і залишили під його постом багато теплих слів.

Андрій Ейдер "Еспресо TV"

"Кращі фотографії у тебе ще попереду. Весілля, власні діти і селфі на фоні спаленого дощенту флоту РФ", "Це солодке слово – свобода", "Сім футів під кілем тобі, хлопче!", "Спасибі за Україну в серці! Ви – справжній захисник!", "Бажаю наступного візиту в зворотному напрямку і без відміток у паспорті", – пишуть моряку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ейдер розповів, що мріє повернутися в рідну Одесу і нарешті зіграти весілля. Крім того, він зізнався, що його так само тягне до моря, як і всіх інших Героїв, які повернулися в Україну.

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