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16 листопада • оновлено в 18:04
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"Краще би воїнам подякував!" Зеленский оскандалився у Facebook

10.8т
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Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook привітав з професійним святом усіх, хто бере участь у процесі створення відео- та радіопередач, але не привітав українців з Днем морської піхоти.

Як пише "РБК", під постом президента користувачі зазначили, що 16 листопада святкується також День морської піхоти України, з яким Володимир Зеленський українців не привітав.

"Телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя. За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального. А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності. Давайте творити зміни в Україні разом!" – написав президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

В коментарях президенту нагадали, що сьогодні, 16 листопада, також святкується інше українське національне свято: "Володимир Зеленський, а ще сьогодні День морської піхоти України", "краще б воїнам-захисникам подякував би".

Також користувачі попросили допомоги родин загиблого морпіха.

"А ще сьогодні День морської піхоти України. Допоможіть будь-ласка родині загиблого в центрі Києва морпіха, Героя Революції Гідності та учасника АТО", - пишуть під постом.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський осоромився під час візиту на Харківський авіаційний завод, де назвав концерн "Укроборонпром" "концертом".

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А что такое морпих? Какое то новое слово.
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1
Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
І добре що не привітав. А то хлопців ще знудило би.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Яка морська піхота?!Чотири раза петляв від армії!Він,хоть знає,що це таке?))))
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2
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