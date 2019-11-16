"Краще би воїнам подякував!" Зеленский оскандалився у Facebook

Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook привітав з професійним святом усіх, хто бере участь у процесі створення відео- та радіопередач, але не привітав українців з Днем морської піхоти.

Як пише "РБК", під постом президента користувачі зазначили, що 16 листопада святкується також День морської піхоти України, з яким Володимир Зеленський українців не привітав.

"Телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя. За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального. А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності. Давайте творити зміни в Україні разом!" – написав президент.

Володимир Зеленський

В коментарях президенту нагадали, що сьогодні, 16 листопада, також святкується інше українське національне свято: "Володимир Зеленський, а ще сьогодні День морської піхоти України", "краще б воїнам-захисникам подякував би".

Також користувачі попросили допомоги родин загиблого морпіха.

"А ще сьогодні День морської піхоти України. Допоможіть будь-ласка родині загиблого в центрі Києва морпіха, Героя Революції Гідності та учасника АТО", - пишуть під постом.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський осоромився під час візиту на Харківський авіаційний завод, де назвав концерн "Укроборонпром" "концертом".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!