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10 лютого • оновлено в 08:00
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Використовували заборонену зброю: п'ять років тому терористи "ДНР" обстріляли Краматорськ

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10 лютого 2015 року проросійські терористи "ДНР" обстріляли місто Краматорськ з РСЗВ "Смерч". Тоді бойовики використані заборонені у світі касетні боєприпаси

Через п'ять років після кривавого теракту OBOZREVATEL нагадує про страшний злочин, який забрав життя сімнадцяти українців (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Снаряд РСЗВ "Смерч", що не розірвався

Снаряд РСЗВ "Смерч", що не розірвався

ВП Донецьк

Обстріл Краматорська

Об 11:51, 10 лютого 2015 року, терористи нанесли по Краматорську ракетний удар. Великокаліберні снаряди були випущені з ракетних систем залпового вогню БМ-30 "Смерч". Через півгодини бойовики вдарили по місту другим залпом.

Схема обстрілу Краматорська

Схема обстрілу Краматорська

6264.com.ua

Частина ракет впала на краматорський аеродром, де знаходилася частина ЗСУ. Ще 14 снарядів прилетіли в житлові квартали, кілька – прямо в центр міста, на головну площу Краматорська і в Палац культури. Всього було пошкоджено 41 будівлю.

Пам'ять жертв теракту

У 2018 році в Краматорську відкрили меморіал на згадку про загиблих в результаті теракту. Пізніше меморіал було перенесено з центру міста на територію військової частини, щоб уберегти його від вандалів.

Меморіал пам'яті жертвам обстрілу Краматорська

Меморіал пам'яті жертвам обстрілу Краматорська

Меморіал пам'яті жертвам обстрілу Краматорська

Меморіал пам'яті жертвам обстрілу Краматорська

У 2020 році пам'ять жертв цього теракту вшановують 10 лютого покладанням квітів у закладного каменя в Сквері Героїв. Загальноміська хвилина мовчання оголошена на 11:53. О 13:00 на території військової частини А2120 пройдуть жалобні заходи, про що повідомили представники 81 окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

Жертви обстрілу Краматорська

Внаслідок обстрілу загинуло 17 осіб. З них семеро – військовослужбовці Збройних Сил України:

  • Євген Бушнін;

  • Володимир Глубоков;

  • Віктор Дев'яткін;

  • Володимир Довганюк;

  • Денис Жембровський;

  • Михайло Ілляшук;

  • Сергій Хаустович;

  • Ігор Шевченко;

  • Сергій Шмерецький.

Було поранено 64 особи, з них п'ятеро – діти.

Жертви обстрілу Краматорська

Жертви обстрілу Краматорська

6264.com.ua

Жертви обстрілу Краматорська

Жертви обстрілу Краматорська

6264.com.ua

Жертви обстрілу Краматорська

Жертви обстрілу Краматорська

6264.com.ua

Жертви обстрілу Краматорська

Жертви обстрілу Краматорська

6264.com.ua

Касетні боєприпаси терористів

Хоча свідчення застосування проросійськими террористами різних видів забороненого озброєння з'являлися в мережі неодноразово, обстріл Краматорська став першим випадком такого явного і нахабного їх застосування. Снаряди, випущені з РСЗВ "Смерч" були споряджені так званими "касетними боєприпасами".

Схема касетного снаряда БМ-30 "Смерч"

Схема касетного снаряда БМ-30 "Смерч"

Касетний боєприпас, також відомий як "бомбова касета" – це контейнер, які відкривається в повітрі і розкидає велику кількість розривних суббоєприпасів або "дрібнокаліберних бомб" (найчастіше осколкових) по великій території. В залежності від моделі, кількість суббоєприпасів може складати від декількох десятків до кількох сотень. В снарядах "Смерчів", випущених по Краматорську, кожна така бомба була начинена осколками, призначеними для ураження піхоти і легкої техніки.

Осколкові елементи

Осколкові елементи

Facebook Міністерство оборони України

Застосування даного виду озброєння заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, прийнятою в 2008 році. Нагадаємо, що Росія, один з найбільших виробників подібної зброї, відмовилася підписати документ.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про один з найстрашніших терактів за час війни на Донбасі – обстріл терористами Маріуполя. Тоді жертвами стали майже тридцять мирних громадян України.

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Автор
Ігор Нікітін
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Wick John
Wick John
Почему не пишите как "доблестные" захисники самолетами бомбили Луганск?
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