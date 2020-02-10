Використовували заборонену зброю: п'ять років тому терористи "ДНР" обстріляли Краматорськ

10 лютого 2015 року проросійські терористи "ДНР" обстріляли місто Краматорськ з РСЗВ "Смерч". Тоді бойовики використані заборонені у світі касетні боєприпаси
Через п'ять років після кривавого теракту OBOZREVATEL нагадує про страшний злочин, який забрав життя сімнадцяти українців (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки. Увага, 18+).
Снаряд РСЗВ "Смерч", що не розірвався
ВП Донецьк
Обстріл Краматорська
Об 11:51, 10 лютого 2015 року, терористи нанесли по Краматорську ракетний удар. Великокаліберні снаряди були випущені з ракетних систем залпового вогню БМ-30 "Смерч". Через півгодини бойовики вдарили по місту другим залпом.
Схема обстрілу Краматорська
6264.com.ua
Частина ракет впала на краматорський аеродром, де знаходилася частина ЗСУ. Ще 14 снарядів прилетіли в житлові квартали, кілька – прямо в центр міста, на головну площу Краматорська і в Палац культури. Всього було пошкоджено 41 будівлю.
Пам'ять жертв теракту
У 2018 році в Краматорську відкрили меморіал на згадку про загиблих в результаті теракту. Пізніше меморіал було перенесено з центру міста на територію військової частини, щоб уберегти його від вандалів.
Меморіал пам'яті жертвам обстрілу Краматорська
Меморіал пам'яті жертвам обстрілу Краматорська
У 2020 році пам'ять жертв цього теракту вшановують 10 лютого покладанням квітів у закладного каменя в Сквері Героїв. Загальноміська хвилина мовчання оголошена на 11:53. О 13:00 на території військової частини А2120 пройдуть жалобні заходи, про що повідомили представники 81 окремої аеромобільної бригади ЗСУ.
Жертви обстрілу Краматорська
Внаслідок обстрілу загинуло 17 осіб. З них семеро – військовослужбовці Збройних Сил України:
Євген Бушнін;
Володимир Глубоков;
Віктор Дев'яткін;
Володимир Довганюк;
Денис Жембровський;
Михайло Ілляшук;
Сергій Хаустович;
Ігор Шевченко;
Сергій Шмерецький.
Було поранено 64 особи, з них п'ятеро – діти.
Жертви обстрілу Краматорська
6264.com.ua
Жертви обстрілу Краматорська
6264.com.ua
Жертви обстрілу Краматорська
6264.com.ua
Жертви обстрілу Краматорська
6264.com.ua
Касетні боєприпаси терористів
Хоча свідчення застосування проросійськими террористами різних видів забороненого озброєння з'являлися в мережі неодноразово, обстріл Краматорська став першим випадком такого явного і нахабного їх застосування. Снаряди, випущені з РСЗВ "Смерч" були споряджені так званими "касетними боєприпасами".
Схема касетного снаряда БМ-30 "Смерч"
Касетний боєприпас, також відомий як "бомбова касета" – це контейнер, які відкривається в повітрі і розкидає велику кількість розривних суббоєприпасів або "дрібнокаліберних бомб" (найчастіше осколкових) по великій території. В залежності від моделі, кількість суббоєприпасів може складати від декількох десятків до кількох сотень. В снарядах "Смерчів", випущених по Краматорську, кожна така бомба була начинена осколками, призначеними для ураження піхоти і легкої техніки.
Осколкові елементи
Facebook Міністерство оборони України
Застосування даного виду озброєння заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, прийнятою в 2008 році. Нагадаємо, що Росія, один з найбільших виробників подібної зброї, відмовилася підписати документ.
Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про один з найстрашніших терактів за час війни на Донбасі – обстріл терористами Маріуполя. Тоді жертвами стали майже тридцять мирних громадян України.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!