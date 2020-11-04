Європа знову занурилася у локдаун: які обмеження діють і що чекає на Україну

Практично всі країни Європейського Союзу повернули жорсткий карантин, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу і не викликати колапсу медичної системи. Із середини жовтня на шість тижнів повністю закрилася Ірландія, на 17 днів – Уельс, із листопада ресторани і все розважальне дозвілля закрито в Німеччині, Греції, Австрії, Бельгії та Великобританії. На місяць із 30 жовтня повністю закрилася Франція.

В Україні влада допускає введення "карантину вихідного дня", коли на суботу і неділю закриють розважальні заклади, а ресторани працюватимуть тільки на винос.

Що заборонили робити європейцям і як довго триватимуть всі обмеження – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Більшість країн ввела локдаун на початку листопада

Першою з розвинених країн Заходу, хто пішов на загальнонаціональний карантин за сценарієм весни, тобто коли закрили все, став Ізраїль. Локдаун тривав із 25 вересня до 18 жовтня. Тоді добовий рівень зараження в країні був на рівні 5-6 тисяч, а знижуватися почав тільки з 10-х чисел жовтня. В останні дні в країні фіксують близько 1 тис. випадків інфікування на добу. Смертність за останній тиждень коливається на рівні 12-26 випадків.

В Уельсі (юрисдикція в складі Великобританії. – Ред.) на 17 днів закрито більшість підприємств, а людям варто залишатися вдома. Глава уельського уряду пояснив, що без карантину медична система не витримає навантаження і "загине ще більше людей".

Комендантська година введена на всій території Бельгії, закриті не тільки ресторани та бари, але й навіть кордон для іноземних громадян. Повторні обмеження почали діяти з неділі 1 листопада і триватимуть до 13 грудня. Кількість хворих почала знижуватися тільки в останню добу – із 16 тис. до 6 тис. Смертність на рівні 120-170 випадків, хоча до лоукдауну показники зараженості трималися на рівні 8-10 тис., а смертей – 20-50.

Найбільше хворих стабільно фіксують у Франції – 36-52 тис., хоча ще два тижні тому ці цифри не перевищували 30 тис. Кількість смертей коливається на рівні 200-854 на добу. Для стримування інфекції з 14 жовтня в Парижі та ще восьми великих містах країни на місяць ввели комендантську годину – з 21:00 до 6:00. Але з 30 жовтня вже ввели повний локдаун по всій країні. Залишати будинки можна тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, у магазин, допомогти близькій людині, а також подихати повітрям. Глава МОЗ Франції Олів'є Веран днями відзначив, що в Парижі кожні 30 секунд хтось заражається коронавірусом.

У Чехії закрили галереї, музеї, замки, палаци. Заборонено проведення ярмарків, циркових виступів, скасовано всі спортивні заходи. Із 3 до 30 листопада жорсткий карантин введено в Австрії. Ресторани і кафе зможуть продавати їжу тільки на винос. Магазини, на відміну від весняного локдауну, зможуть продовжити роботу, але всі різдвяні ярмарки скасовуються. Дитсадки, молодша і середня школа продовжать навчання в класах, а старша школа та університети повинні перейти на дистанційне навчання.

У країні фіксують по 5 тис. випадків зараження щодоби, смертність тримається на рівні 30.

До середини жовтня в Німеччині заборонили роботу клубів, барів і ресторанів після 23:00. Але вже з понеділка, 2 листопада, по всій країні почався чотиритижневий частковий локдаун: закрилися всі підприємства дозвілля, ресторани, кафе. Соціальні контакти між людьми обмежені до абсолютного мінімуму. Магазини роздрібної торгівлі залишаються відкритими, але у них діятимуть обмеження за кількістю клієнтів усередині. Школи і дитячі сади теж відкриті. Німецький уряд закликає дотримуватися такого м'якого локдауну, щоб не довелося закривати країну на різдвяні свята. Рівень захворюваності у них за останній тиждень становить 12-20 тис., кількість смертей у середньому близько 100.

По 18-25 тисяч випадків коронавірусу на добу за останній тиждень фіксують в Іспанії. Рівень смертності при цьому – 93-238. У країні введено частковий карантин: закриті кафе і ресторани, навчання в університетах переведено в онлайн, з 22.00 до 6 ранку введена комендантська година. На вулиці обов'язкове носіння захисної маски. До речі, Іспанія стала першою країною в Європі, яка подолала позначку в 1 млн хворих на коронавірус.

Найближчими днями посилити карантин на всій території готується влада Італії. Пропонується закрити музеї, розважальні заклади, громадський транспорт повинен бути заповнений на половину, а ввечері виходити на вулицю буде заборонено. Торгові центри повинні будуть закриватися на вихідних та у святкові дні. Італія вважається найбільш постраждалою від епідемії навесні, коли щодоби протягом 2 місяців вмирало по 2-3 тис. людей похилого віку. Зараз там щодоби фіксують по 30 тис. випадків, смертей при цьому близько 200.

Із 5 листопада на місяць закриються всі паби, ресторани і непродовольчі магазини у Великобританії. При цьому школи та університети продовжать працювати. Людям дозволено виходити з дому тільки в разі потреби. Добова захворюваність по країні становить 20 тис., смертей – близько 250.

Який сценарій карантину розглядають в Україні

В Україні теж триває зростання захворюваності. Так, за останню добу зафіксований черговий рекорд – 9 524 і 199 смертей. Щоб розірвати ланцюг передачі хвороби, міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення "карантину вихідного дня", коли на суботу і неділю закриють розважальні заклади, а ресторани працюватимуть тільки на винос. Введення комендантської години поки не розглядається, бо для цього потрібно ввести надзвичайний стан. Він вводиться за рішенням РНБО та указом президента і Верховною Радою.

"Карантин посилять, уряд чекав виборів. Розважальні заклади, ресторани та кафе можуть закрити з п'ятниці до понеділка. Рішення фіналізують у найближчі дні. Бізнес поставився з розумінням. Якщо це не допоможе, посилення триватимуть. Завдання будь-яким способом скоротити кількість інфікованих. Такими темпами, як зараз, до ситуації, коли потрібно вибирати, кого рятувати, залишилося 4-5 тижнів. Коли лікарні перестануть приймати, реакція суспільства буде гіршою. А без ресторану в суботу прожити можна", – уточнило OBOZREVATEL джерело в уряді.