Країни Європи запросили робочу силу з України: в Кабміні дали відповідь

З європейських країн надійшли пропозиції про залучення українців на роботу за кордоном. Кабмін вивчає питання, але ставиться до цього з обережністю.

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Пропозиції про необхідність робочої сили з України надійшли, зокрема, від Фінляндії і Польщі, заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс-Україна".

"За Конституцією пересування і перетин кордону для українців заборонити прямо неможливо, але в уряді зараз дуже обережно ставляться до таких пропозицій інших країн, насамперед з точки зору безпеки і здоров'я наших громадян", – зазначив він.

Мокан пояснив, що за кордоном перебуває близько 8 тисяч громадян України, які хочуть повернутися на батьківщину. На це витрачаються кошти й організовуються спеціальні рейси, тому країна не може стимулювати масовий виїзд громадян.

Він додав, що уряд ухвалюватиме рішення в індивідуальному порядку. "Поки що на даному етапі чартерні рейси не стимулюються", – сказав Мокан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 27 квітня анонсував відновлення евакуації українців, які перебувають за кордоном. За ними будуть спрямовані спеціальні рейси: до чотирьох рейсів на добу.

Один із таких рейсів прибув 27 квітня у "Бориспіль". На борту перебувало 259 людей.

Також із 1 по 9 травня компанія "Міжнародні авіалінії України" виконає 11 спецрейсів для доставки через кордони українців, проте це буде не безкоштовно.

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