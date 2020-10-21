Європа посилює карантин через COVID-19: чи можуть 'закрити' Україну відразу після виборів. Ексклюзив

Країни Європейського Союзу почали повертати жорсткий карантин через епідемію коронавірусу. Зокрема, на шість тижнів закривається Ірландія, на 17 днів – Уельс, у столицях Франції та Німеччини введена комендантська година.

Останнім часом в Україні ширяться чутки, що загальнонаціональний карантин можуть ввести відразу після місцевих виборів 25 жовтня.

Чи піде влада на жорсткий локдаун і за яких умов це може відбутися – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Низка європейських країн повертає жорсткий карантин

Почнемо з країн Заходу. Першим, хто пішов на загальнонаціональний карантин за сценарієм весни, тобто коли закрилось все, став Ізраїль. Локдаун тривав із 25 вересня до 18 жовтня. Тоді добовий рівень зараження в країні був на рівні 5-6 тисяч, а знижуватися почав лише з 10-х чисел жовтня. Останніми днями в країні фіксують 400-1700 випадків на добу. Смертність за останній тиждень коливається на рівні 5-54 випадків.

В Уельсі (юрисдикція в складі Великобританії – Ред.) на 17 днів закрито більшість підприємств, а людям варто залишатися вдома. Глава уельського уряду пояснив, що без карантину, медична система не витримає навантаження і "загине ще більше людей".

Комендантська година введена на всій території Бельгії, закриті не лише ресторани і бари, а й навіть кордони для іноземних громадян. Обмеження почали діяти з понеділка 19 жовтня і триватимуть близько місяця. Кількість хворих на добу в країні останніми тижнями на рівні 8-10 тис., смертей – 20-50.

Найбільше хворих стабільно фіксують у Франції – 13-30 тис. щодоби. За таких цифр інфікування, кількість смертей коливається на рівні 100 випадків на добу. Із середи 14 жовтня в Парижі та ще восьми великих містах країни на місяць запровадили комендантську годину – з 21:00 до 6:00.

У Чехії закрили галереї, музеї, замки, палаци. Заборонено проведення ярмарок, циркових виступів, скасовано всі спортивні заходи. В Австрії поки що лімітували кількість людей, яким можна збиратися разом у приміщеннях і навіть на вулицях та зобов'язали всіх носити маски. Канцлер Австрії звернувся до жителів країни з вимогою дотримуватися цих обмежувальних заходів і наголосив на необхідності не допустити другого локдауну.

У Німеччині поки що не дозволяють працювати клубам, барам та ресторанам після 23.00. У Берліні та Франкфурт-на-Майні ввели комендантську годину, однак адміністративний суд Берліну це рішення скасував. У деяких містах носіння маски є обов'язковим.

По 10-12 тисяч випадків коронавірусу фіксують щодоби в Іспанії. Рівень смертності – 65-240. Карантин у країні діє в столиці – Мадриді.

В Україні розглядають п'ять варіантів карантину

В останній місяць в Україні ширяться чутки, що загальнонаціональний карантин можуть ввести одразу після місцевих виборів 25 жовтня. І це не виключено, сказав у понеділок, 19 жовтня, президент Володимир Зеленський. Але рішення буде пов'язано не з виборами, а зі збільшенням добової кількості нових випадків коронавірусу – понад 9,5 тисяч. Тоді жорсткий карантин доведеться повернути. Мовляв, у низці регіонів завантаженість лікарень перевищує 70%, а подекуди – 100%. А держава не може щодня збільшувати кількість ліжок і переводити медустанови виключно на лікування хворих на COVID-19.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тис. щоденних заражень коронавірусом. Ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни, і буде дуже складно всім", – сказав президент.

Однак джерела OBOZREVATEL в установах влади країни розповіли, що одностайного рішення про запровадження карантину немає. Якщо його і введуть, то це справді не буде пов'язано з виборчим процесом.

"Даних про карантин нема і ніхто не знає наперед, як буде. Все залежить від заповненості ліжок і кількості госпіталізованих", – пояснили в Міністерстві здоров'я.

За даними джерела з уряду України, загалом влада розглядає 5 сценаріїв розвитку: зелений, жовто-зелений, жовтий, помаранчевий і чорний. Наразі відомо, що найближчими місяцями точно не буде зеленого, а чорний введуть, якщо в країні буде висока смертність і більш ніж 10 тисяч інфікованих щодоби.

"Проти посилення карантину виступає Шмигаль (прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. – ред), але рішення ухвалюють на Банковій. Там навмисне спілкуються так, що все залежить від Кабміну, хоча насправді це не так. Після виборів ще щонайменше місяць формуватимуться місцеві ради, змінюватиметься керівництво департаментів, розроблятиметься нова політика. Так що відразу сюрприз для всіх робити не будуть", – повідомили там.

Рішення про такий локдаун, як нині діє в деяких країнах Заходу, поки не обговорюється. Так само як і закриття бізнесу за весняним сценарієм. Найбільше на що можуть піти – це попросити людей працювати з дому.

"Україна не Ізраїль і не може дозволити собі місяць повного карантину. Хіба що ситуація остаточно вийде з-під контролю", – додали OBOZREVATEL в іншому урядовому відомстві.

Крім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час звітування перед депутатами Верховної Ради у вівторок, 20 серепня, сказав, що в Україні втілена одна з найкращих форм адаптивного карантину в Європі.