Країна-сусідка України почала вакцинацію від СOVID-19 першою в ЄС

Софія Ковнір Суспільство 17:52, 26.12.2020 Оновлено: 18:29, 26.12.2020

У суботу, 26 грудня, в Угорщині розпочалася вакцинація проти коронавірусу. Місцевих жителів прищеплюють препаратом Pfizer. Поки надійшла тільки перша партія.

Як з'ясувалося, країна стала першою з усіх держав Євросоюзу, яка почала робити щеплення від COVID-19. Про це повідомляє видання Reuters.

Зокрема, спочатку в Угорщині почали вакцинувати медиків, які борються з коронавірусом і лікують хворих у Будапешті. Зазначається, що першої партії препарату Pfizer вистачить для щеплення 4875 осіб.

До того ж стало відомо, що в Німеччині також почалася вакцинація від COVID-19. 101-річна Едіт Квойзалла стала першою мешканкою, якій зробили щеплення.

Вакцина від коронавірусу
Слово і Діло

Нагадаємо, що раніше через добу після вакцинації проти коронавірусу у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я Великобританії виникла алергічна реакція на препарат від Pfizer.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медик з Ізраїлю розповів про побічні ефекти вакцини проти коронавірусу від Pfizer.

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